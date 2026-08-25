غریب آبادی: تفاهم ایران و عمان به منزله بازگشایی تنگه هرمز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه سه شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه ایران همچنان در وضعیت جنگی قرار دارد؛ گفت: تا پیش از جنگ‌های اخیر، هیچ مشکلی در تنگه هرمز وجود نداشت و ایران نیز تمرکز ویژه‌ای بر مباحث مربوط به این آبراه اعمال نمی‌کرد، اما پس از جنگ ۴۰ روزه، توجه و تمرکز راهبردی ایران به موضوع تنگه هرمز جلب شد و ما همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌بریم.

وی درباره مسیرهای عبور از تنگه هرمز اظهار کرد: انتظار داشتیم با کمک دوستان عمانی، مسیر جنوب در تنگه هرمز را ببندیم، اما فشارهای آمریکا مانع تحقق این موضوع شد و در نهایت ایران تنگه هرمز را بست که این مسئله سبب بروز درگیری‌های نظامی شد.

معاون وزیر امور خارجه همچنین تأکید کرد: تفاهم ایران و عمان به منزله بازگشایی تنگه هرمز نیست.

غریب‌آبادی با بیان اینکه «تنگه هرمز از فردا باز نمی‌شود»، درباره مسیر جدید عبور کشتی‌ها گفت: طی ۵۸ سال گذشته، کشتی‌ها از سمت آب‌های عمان عبور می‌کردند و ایران دچار آسیب‌های شدید شده است. تنگه هرمز اکنون موضوع امنیت ملی ایران است و باید در مسیرهای ورود و خروج تغییرات اساسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم، مسیر ورودی به خلیج فارس از آب‌های ایران و مسیر خروجی از آب‌های سرزمینی عمان خواهد بود و در هر دو مسیر، کشتی‌ها از آب‌های ایران عبور می‌کنند. این مسیر مانند یک اتوبان رفت‌وبرگشتی با عرض کل حدود ۷ مایل است.

غریب‌آبادی با اشاره به موقتی بودن این مسیر گفت: این مسیر موقت است و ایران و عمان باید ظرف ۳۰ تا ۶۰ روز درباره مسیر دائمی جدید مذاکره کنند تا جایگزین طرح ترافیک دریایی پیشین شود.

وی همچنین تصریح کرد: از لحاظ نظامی، تنگه هرمز بسته است.

معاون وزیر امور خارجه درباره عبور شناورها از تنگه هرمز گفت: طبق تفاهم‌نامه، هیچ شناور نظامی اجازه عبور نخواهد داشت و تنها شناورهای تجاری امکان عبور از تنگه هرمز را خواهند داشت.

غریب‌آبادی همچنین درباره مذاکرات احتمالی با آمریکا گفت: شرایط عوض شده و اگر مذاکراتی صورت گیرد، مانند گذشته نخواهد بود.

وی در ادامه درباره ادعاهای مطرح‌شده توسط ترامپ درباره مین‌زدایی در تنگه هرمز اظهار کرد: هیچ‌کس جز ایران از مکان مین‌ها در تنگه هرمز اطلاع ندارد و موضوع مین‌زدایی که مطرح می‌شود، ادعایی بیش نیست. اگر این ادعا صحت دارد، چرا شناوری از تنگه هرمز عبور نمی‌کند؟

غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، با اشاره به ناکام ماندن سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران گفت: حتی خود آمریکایی‌ها همواره اذعان کرده‌اند که تحریم‌ها هیچ‌گاه به اهداف خود نرسیده‌اند.

وی اظهار کرد: ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری خود چه سیاستی را علیه ایران اعلام کرد؟ سیاست «فشار حداکثری». آیا این سیاست پاسخگو بود؟ خیر. ترامپ کنار رفت و یک دوره رئیس‌جمهور بود و حتی مردم آمریکا به او برای دور دوم رأی ندادند.

غریب‌آبادی در بخشی دیگر از صحبت های خود افزود: ایران برای دفاع از امنیت ملی و منافع ملی خود قطعاً می‌تواند اقدامات پیش‌دستانه را نیز انجام دهد، چراکه بحث وجود یک کشور و ماهیت وجودی آن در جنگ مطرح است. ، چگونه است که همیشه باید منتظر باشیم آمریکا به ما حمله کند تا ما دفاع کنیم؟ اگر شرایط را مناسب نبینیم، چرا نباید علیه منافع آمریکا اقداماتی اتخاذ کنیم؟ اینها اکنون در چارچوب سیاست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در جریان مذاکرات ایران و عمان درباره ایجاد مسیرهایی برای عبور کشتی‌ها، نیروهای مسلح نیز حضور داشتند، گفت: مذاکراتی که داریم در واقع در قالب یک کارگروه مشترک انجام می‌شود که وزارت امور خارجه، سازمان بنادر و دریانوردی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شامل نیروی دریایی و معاونت‌های ستادی آن، و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح در آن حضور دارند.

معاون وزیر امور خارجه ادامه داد: هدایت اصلی در مورد مسیرها در واقع با دوستان نظامی و مجموعه نیروهای مسلح است و ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رأس آن قرار دارند.

وی تصریح کرد: نقشه‌هایی که ما با عمان درباره آنها گفت‌وگو کرده و بر سر آنها تفاهم داریم، نقشه‌هایی است که دوستان نیروهای مسلح ارائه کرده‌اند و همه ما بر سر آن اجماع داریم. بنابراین، این مذاکراتی است که همه دستگاه‌های ذی‌ربط در آن حضور دارند و گفت‌وگوهای انجام‌شده نیز مورد حمایت و اجماع همه طرف‌هاست.

غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: به‌ویژه اینکه مباحث مربوط به مسیرها، مباحث فنی است. در صلاحیت دستگاه‌های دولتی مانند وزارت امور خارجه نیست که درباره مسیرها تعیین کنند کشتی‌ها از کجا بروند و از کجا بیایند؛ این موضوع واقعاً در صلاحیت فنی ما قرار ندارد و طبیعتاً وظیفه نیروهای مسلح است که کار خود را در این زمینه انجام دهند که واقعاً هم به خوبی و با دقت بسیار این کار را انجام داده‌اند و باید از آنها تشکر کنم.

وی همچنین درباره سفر عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به تهران گفت: به عاصم منیر گفتیم که به آمریکا بی‌اعتمادیم.

غریب‌آبادی افزود: به فرمانده ارتش پاکستان در تهران گفتیم این جمهوری اسلامی ایران نبود که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نقض کرد؛ آمریکا کشور صادقی در گفت‌وگوها نبوده و بدعهد است و ما به آن اعتماد نداریم. آمریکا در اجرای تعهدات خود نیز ثابت کرده که پایبند نیست.

وی تأکید کرد: اگر آمریکایی‌ها علاقه‌مندند در تنگه هرمز اتفاقی رخ ندهد و در جهت بازگشایی تنگه هرمز اقدامی صورت گیرد، باید الزامات و شرایط ایران در تفاهم را اجرا کنند.