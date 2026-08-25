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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۴

واکنش قطر به ورود وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

واکنش قطر به ورود وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

قطر در واکنش به ورود غیرقانونی «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزات این رژیم و احترام به حاکمیت سوریه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطر ورود «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را به‌شدت محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و قوانین بین‌المللی دانست.

دوحه همچنین خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به قطعنامه‌های بین‌المللی و توافق آتش‌بس سال ۱۹۷۴ و توقف تجاوزات مکرر به خاک سوریه شد.

این موضع قطر پس از پرسه زنی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و حضور وی در منطقه جبل‌الشیخ اتخاذ شده است.

کاتس مدعی شد: نظامیان اسرائیلی تا زمان رفع «تهدیدهای امنیتی» در جبل الشیخ می‌مانند.

کد مطلب 6927940

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    نظرات

    • IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
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      خودش نوکر اسراییله

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