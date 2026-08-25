واکنش قطر به ورود وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، قطر ورود «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به خاک سوریه را بهشدت محکوم و آن را نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و قوانین بینالمللی دانست.
دوحه همچنین خواستار اقدام فوری جامعه بینالمللی برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به پایبندی به قطعنامههای بینالمللی و توافق آتشبس سال ۱۹۷۴ و توقف تجاوزات مکرر به خاک سوریه شد.
این موضع قطر پس از پرسه زنی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه و حضور وی در منطقه جبلالشیخ اتخاذ شده است.
کاتس مدعی شد: نظامیان اسرائیلی تا زمان رفع «تهدیدهای امنیتی» در جبل الشیخ میمانند.
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