به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی در دیدار با خانواده شهیدان علی و مرتضی لاریجانی که در سفر به تهران انجام شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، به بیان خاطراتی از شخصیت، اخلاق و منش او پرداخت و اظهار کرد: شهید لاریجانی، باوجود رسیدن به جایگاه علمی و اجتماعی، روحیه‌ای متواضع داشت و ارتباط خود را با طلاب حفظ می‌کرد و در قم با آنان به گفت‌وگو و مباحثه می‌پرداخت.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: شهید لاریجانی شخصیتی استثنایی بود و تواضع، ایمان و آرامش او در کنار توان علمی و مدیریتی، از ویژگی‌های برجسته‌اش به شمار می‌رفت.

وی با اشاره به رفتار شهید لاریجانی در شرایط دشوار و بحران‌های مختلف، گفت: افراد در شرایط عادی ممکن است باطن خود را نشان ندهند، اما بحران‌هاست که توان مدیریتی، قدرت روحی و میزان ایمان و پختگی انسان را آشکار می‌کند.شهید لاریجانی در بحران‌هایی که پیش آمد، با حفظ آرامش و صلابت، باطن خود را نشان داد.

مروی، ادامه داد: در شرایطی که برخی افراد ممکن است با تغییر اوضاع دچار ترس، تزلزل یا تغییر موضع شوند، شهید لاریجانی همان سنگینی، وقار و متانت خود را حفظ کرد و دچار غرور نشد.

تولیت آستان قدس رضوی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از ویژگی‌های مهم شهید لاریجانی دانست و اظهار کرد: ممکن است فرد دیگری همان سخنان را بیان کند، اما، چون مردم به او اعتماد ندارند، سخنانش اثر نخواهد داشت.شهید لاریجانی اعتماد جامعه را پشت سرخود داشت و به همین دلیل سخنانش می‌توانست در شرایط حساس، آرامش ایجاد کند.

وی با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت شهید لاریجانی به نسل‌های آینده، تصریح کرد: باید درباره ایشان فراتر از مباحث کلیشه‌ای کار شود و ویژگی‌های شخصیتی، اخلاقی، معرفتی و مدیریتی او که می‌تواند برای نسل جوان، مدیران و سیاست‌مداران الگو باشد، به جامعه معرفی شود.

مروی در ادامه با اشاره به شخصیت شهید آیت‌الله مرتضی مطهری، خاطره‌ای از حضور خود در یکی از مجالس علمی با حضور آن شهید را بیان کرد و گفت: آنچه از شهید مطهری بیش از همه در ذهن من مانده، متانت، آرامش و وزن علمی اوست. در مباحث علمی و اختلاف‌نظرها نیز این پختگی و آرامش در رفتار او کاملاً مشهود بود.

تولیت آستان قدس رضوی، افزود: شهید لاریجانی نیز تربیت‌یافته چنین مکتبی بود و آنچه در رفتار او در حوادث مختلف مشاهده شد، نشان‌دهنده عمق ایمان، معرفت و تربیت او بود.

وی با تجلیل از خانواده شهید لاریجانی خاطرنشان کرد: فداکاری و همراهی خانواده شهید تنها یک مسئله عاطفی نیست، بلکه از یک نگاه معرفتی و اعتقادی عمیق، سرچشمه می‌گیرد.

مروی با اشاره به سخنی از فرزند شهید درباره خدمت به پدر گفت: این که انسان خدمت به پدر را خدمت به امام‌زمان (عج) بداند، نشان‌دهنده عمق نگاه معرفتی و اعتقادی است و ارزش این فداکاری را، دوچندان می‌کند.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان با اشاره به جایگاه خانواده‌های شهدا، گفت: شما با این داغ و مصیبتی که دیده‌اید، نزد خداوند جایگاه و آبروی ویژه‌ای دارید. از شما می‌خواهیم برای ما دعا کنید تا بتوانیم اخلاق، سلوک، معرفت و دیانت این عزیزان را ادامه دهیم و در مسیر آنان، حرکت کنیم.