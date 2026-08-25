به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال زنان ایران پس از پیروزی مقتدرانه برابر عراق در رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶، با دو پله صعود در رده‌بندی فدراسیون جهانی، به رتبه چهلم رسید و بهترین جایگاه تاریخ والیبال زنان ایران را به نام خود ثبت کرد. یک پیروزی دیگر در قهرمانی زنان آسیا، یک اتفاق تاریخی دیگر برای والیبال زنان ایران رقم زد.

شاگردان طلوع‌کیان که در سومین دیدار خود در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با نتیجه سه بر صفر عراق را شکست دادند، در تازه‌ترین رده‌بندی فدراسیون جهانی والیبال با کسب امتیازهای ارزشمند این مسابقه، دو پله صعود کردند و در جایگاه چهلم قرار گرفتند.

تیم ملی والیبال زنان ایران اکنون با ۱۰۹.۸۲ امتیاز در رتبه ۴۰ رنکینگ جهانی ایستاده است؛ جایگاهی که برای نخستین بار در تاریخ والیبال زنان ایران به دست آمده و یک رکورد جدید برای این تیم محسوب می‌شود.

این صعود در حالی رقم خورده است که تیم ملی زنان ایران چند روز پیش نیز با پیروزی تاریخی برابر چین‌تایپه، برای نخستین بار از مرز ۱۰۰ امتیاز در رنکینگ جهانی عبور کرد. آن پیروزی ایران را به رتبه ۴۱ جهان رسانده بود و شکست مقابل چین جایگاه ۴۲ را نصیب کرده بود.

اما حالا روند صعودی زنان ایران ادامه پیدا کرده است؛ یک پله بالاتر، یک رکورد تاریخی تازه و یک جایگاه که پیش از این هیچ‌گاه در اختیار والیبال زنان ایران نبوده است.

رتبه ۴۰ جهان تنها یک عدد در جدول رنکینگ نیست؛ حاصل مسیری است که والیبال زنان ایران در سال‌های اخیر برای نزدیک شدن به آرمان خود یعنی قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر آسیا و حضور در لیگ ملت‌ها طی کرده و حالا نشانه‌های آن در معتبرترین رده‌بندی جهانی والیبال به روشنی دیده می‌شود.

زنان ایران کار خود را در قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ با دو پیروزی و یک شکست مقابل چین، میزبان آغاز کرده‌اند و حالا در ادامه مسیر خود، در کنار تلاش برای موفقیت در مهم‌ترین رقابت قاره‌ای سال، یک هدف بزرگ دیگر را نیز پیش روی خود می‌بینند؛ ادامه صعود در رنکینگ جهانی و ثبت رکوردهایی که هر روز سقف تازه‌ای برای والیبال زنان ایران می‌سازند.