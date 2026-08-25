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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۷

۲۱ هزار بسته تحصیلی در گلستان بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود

۲۱ هزار بسته تحصیلی در گلستان بین دانش‌آموزان نیازمند توزیع می‌شود

گرگان- مدیرکل کمیته امداد استان گلستان از آغاز رزمایش توزیع ۲۱ هزار بسته مایحتاج تحصیلی میان دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد خبر داد.

عیسی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله نخست رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی در حسینیه عاشقان ثارالله(ع) گرگان و با حضور قائم‌مقام کمیته امداد کشور، استاندار گلستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

وی با اشاره به همزمانی این رزمایش با هفته دولت و هفته وحدت و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید افزود: تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت یکی از اولویت‌های کمیته امداد است و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی، زمینه آغاز سال تحصیلی آرام و امیدوارکننده را برای این دانش‌آموزان فراهم کنیم.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با بیان اینکه ۲۱ هزار دانش‌آموز در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: فعالیت کمیته امداد تنها به حمایت‌های معیشتی محدود نمی‌شود و توجه به آینده علمی، فرهنگی و آموزشی فرزندان خانواده‌های تحت حمایت نیز از مأموریت‌های مهم این نهاد است.

بابایی ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان در مسیر علم و دانش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود و کمیته امداد تلاش می‌کند با تأمین ملزومات تحصیلی و تقویت انگیزه و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان، زمینه رشد و توانمندسازی آنان را فراهم کند.

وی درباره اقلام بسته‌های تحصیلی اظهار کرد: هر بسته شامل کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی، خط‌کش، پاک‌کن و مدادتراش است و برای تهیه و توزیع ۲۱ هزار بسته در مجموع بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان هدف از اجرای این رزمایش را کاهش دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف تقویت همکاری میان کمیته امداد، خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی اجرا می‌شود.

بابایی با قدردانی از مشارکت خیران و نیکوکاران استان خاطرنشان کرد: همراهی مردم در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی و نوع‌دوستی است و امیدواریم با تداوم این مشارکت، هیچ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد سال تحصیلی جدید را بدون لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی مورد نیاز آغاز نکند.

کد مطلب 6927916

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