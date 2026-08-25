عیسی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله نخست رزمایش توزیع بسته‌های تحصیلی در حسینیه عاشقان ثارالله(ع) گرگان و با حضور قائم‌مقام کمیته امداد کشور، استاندار گلستان و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

وی با اشاره به همزمانی این رزمایش با هفته دولت و هفته وحدت و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید افزود: تأمین نیازهای آموزشی دانش‌آموزان تحت حمایت یکی از اولویت‌های کمیته امداد است و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی، زمینه آغاز سال تحصیلی آرام و امیدوارکننده را برای این دانش‌آموزان فراهم کنیم.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با بیان اینکه ۲۱ هزار دانش‌آموز در استان تحت حمایت این نهاد قرار دارند، گفت: فعالیت کمیته امداد تنها به حمایت‌های معیشتی محدود نمی‌شود و توجه به آینده علمی، فرهنگی و آموزشی فرزندان خانواده‌های تحت حمایت نیز از مأموریت‌های مهم این نهاد است.

بابایی ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان در مسیر علم و دانش، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود و کمیته امداد تلاش می‌کند با تأمین ملزومات تحصیلی و تقویت انگیزه و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان، زمینه رشد و توانمندسازی آنان را فراهم کند.

وی درباره اقلام بسته‌های تحصیلی اظهار کرد: هر بسته شامل کیف، دفتر، مداد، مدادرنگی، خط‌کش، پاک‌کن و مدادتراش است و برای تهیه و توزیع ۲۱ هزار بسته در مجموع بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان هدف از اجرای این رزمایش را کاهش دغدغه خانواده‌های کم‌برخوردار و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: این طرح با هدف تقویت همکاری میان کمیته امداد، خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی اجرا می‌شود.

بابایی با قدردانی از مشارکت خیران و نیکوکاران استان خاطرنشان کرد: همراهی مردم در تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی و نوع‌دوستی است و امیدواریم با تداوم این مشارکت، هیچ دانش‌آموز تحت حمایت کمیته امداد سال تحصیلی جدید را بدون لوازم‌التحریر و ملزومات آموزشی مورد نیاز آغاز نکند.