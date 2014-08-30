به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی، دو تیم دبیری ایران و شنزن چین به نتیجه پنج بر پنج دست یافته و به این ترتیب کار به ضربات پنالتی کشیده شد.

در ضربات پنالتی تیم دبیری با نتیجه هفت بر شش به پیروزی رسیده و در جایگاه سومی این رقابت ها قرار گرفت.

در چهار دوره نخستین این رقابت ها، تیم ایران در فینال رقابت ها نماینده ای داشت اما امسال برای اولین بار کشور ایران نماینده ای در مرحله پایانی این رقابت ها ندارد.

تا دقایقی دیگر دو تیم ناگویا ژاپن و چونبوری تایلند برای کسب عنون قهرمانی مقابل هم قرار می گیرند.

