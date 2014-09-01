اعضای شورای سیاستگذاری دوازدهمین نمایشگاه یاد یار مهربان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی رئیس هیات مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و عضو حقوقدان شورای نگهبان، علی‌اکبر اشعری مشاور شهردار و مدیر بهره‌برداری پروژه باغ کتاب تهران، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد، سیدغلامرضا میرحسینی معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سیدمجید حسینی مدیر عامل نشر شهر، حمیدرضا کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش، امین متولیان معاون برنامه‌ریزی نهاد کتابخانه‌های عمومی و مهدی رمضانی معاون انتشارات مرکز اسناد انقلاب، 9 عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه یاد یار مهربان سال 93 هستند که با حکم حجت‌الاسلام شهاب مرادی، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به این سمت منصوب شده‌اند.

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این احکام فراهم كردن امكان كتابخوانی برای كودكان و نوجوانان و ورود كتاب به خانواده و عرصه عمومی زندگی را «فریضه فرهنگی» دانسته و افزوده است: تاكیدات بلیغ و بایسته رهبر فرزانه انقلاب و نیز فاصله میان وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در این حوزه، رسالت مدیران فكری و فرهنگی را دشوارتر و خطیرتر می‌كند. كم كردن و در نهایت از میان برداشتن این فاصله خواست و رسالت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

نمایشگاه یاد یار مهربان ویژه اهدای کتاب و تجهیز کتابخانه‌های مدارس شهر تهران از سوی موسسه نشر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود. و مهلت ثبت نام ناشران برای حضور در دوازدهمین دوره این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه تمدید شده است.