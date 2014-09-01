به گزارش خبرنگار مهر، از بازی افتتاحیه رقابتهای جام جهانی 2014 والیبال که در ورزشگاه ملی ورشو برگزار شد 63 هزار نفر دیدن کردند که این در نوع خود یک رکورد بی سابقه به حساب می‌آید. رکورد قبلی مربوط به دیدار پایانی تیم های شوروی - چکسواکی در سال 1952 بود که در ورزشگاه دینامو مسکو با حضور 50 هزار تماشاگر برگزار شد و تیم میزان سه بر صفر برنده شده و جام قهرمانی جهان را بالای سر برد.

آنچه در حال حاضر حائز اهمیت است اینکه لهستانی‎ها که جزو کشورهای فقیر اروپا هم به حساب می‌آیند برای رشته والیبال اینچنین امکاناتی را فراهم می‌آورند اما مسئولان ورزش کشور ما هنوز به جایگاه تماشاگر در ورزش به درستی پی نبرده اند.

در رقابتهای لیگ جهانی به میزبانی ایران، چنانچه سالن اجازه می داد چه بسا نزدیک به 50 هزار تماشاگر در ورزشگاه حاضر می شد که البته در این خصوص خیلی نمی توان خرده گرفت چون باید از مسئولان فدراسیون والیبال و ورزش کشور انتظار معقولی داست. البته در خصوص ساماندهی تماشاگران می توان تمهیداتی اتخاذ کرد که این موضوع جای کار دارد.

ایراد اصلی به مسئولان کشتی است. ما امسال رقابتهای جام جهانی کشتی را در سالن هفتم تیر برگزار کردیم. اگر والیبال ورزش ملی لهستانی هاست آنها به اندازه کافی به آن بها داده‌اند اما ما که داعیه این را داریم که کشتی ورزش ملی ماست و باید المپیکی بماند، رقابتهای جام جهانی کشتی را در جایی برگزار کردیم که ازدحام جمعیت حتی منجر به شکستن در سالن شد. این در حالی است که مسئولان کشتی دست کم می‎توانستند این مسابقات را در سالن آزادی برگزار کنند.

البته این مسابقات را پشت سر گذاشته‌ایم اما باید نگاه ویژه لهستانی‎ها به والیبال را سرلوحه کار خود قرار داده و در آینده برای رشته‎هایی که در سطح جهانی برگزار می‎شود، امکانات معقول‌تری را در نظر بگیریم.