دانشگاه های کشور باید به سمت مدیریت نسل سومی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو شامگاه سه شنبه در نشست هم‌اندیشی و بررسی موضوعات اجتماعی استان گلستان در استانداری گلستان ، اظهار کرد: بسیاری از بیکاری های امروز جامعه ما مربوط به نوع نظام آموزشی ما است و این در حالی است که در بسیاری از دانشگاه های جهان نیروی کارآفرین تحویل جامعه داده می شود.

وی بیان داشت: ما استان تازه و نوپایی نسبت به بقیه استان های کشور هستیم و اگر ویژه بینی نسبت به استان ما نباشد نمی توانیم به جایی برسیم. ما در افق آینده استان 7 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم و اگر بتوانیم همه اقدامات و تلا شها را انجام دهیم تنها می توانیم 4 و نیم میلیارد در آینده تامین کنیم واین تنها یک بخش است.

استان در حوزه اشتغال صنعتی بسیار ضعیف است

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت صنعت استان گفت: در حوزه اشتغال صنعتی در استان ضعیف هستیم و در اشتغال 100 نفر به بالا ظرفیت بنگاه های صنعتی ما 3 و 4 دهم درصد است.

صادقلو افزود: ظرفیت اشتغال بخش صنعت ما 5 درصد است .روزی استان ما در بخش اشتغال مهاجر پذیر بود و امروز تبدیل به استانی شده است که مهاجرت معکوس در بحث اشتغال دارد.

وی تصریح کرد: یکی از گرفتاری های کشور این است که اگر ادبیاتی را در کشور بیان می کنیم آن را به همه جای کشور تعمیم می دهیم و این در حالی است که شرایط استان ها و سابقه تاریخی آن ها در سهم بری از اعتبارات بسیار با هم تفاوت دارد و نباید این ادبیات را برای عموم استان ها به یک صورت به کار برد.

5 هزار نیروی مازاد دولتی در گلستان وجود دارد

وی با بیان این سوال که آیا تمام گرفتاری‎هایی که در استان اتفاق می‎افتد فقط محصول مدیریت بانک ها است ، گفت: در برخی سال‎ها میزان مصارف بانک ها نسبت به منابع 199 درصد بوده است که همیشه مشمول جریمه می‎شدیم و این رقم ادر آخرین ارزیابی به 177 درصد رسیده است.

صادقلو ادامه داد: ما 5 هزار نیروی مازاد در استان داریم و این نیروهای مازاد تبدیل به قصه پر غصه شده است چون بخش زیادی از منابع و اعتبارات استان صرف هزینه های جاری این نیروها می شود و کوچک کردن دولت وجهی است که باید اجرایی شود ولی در برخی مواقع نسبت به این امور بسیار مهم کشور بی اعتنایی می شود.

استاندار در ادامه تصریح کرد: از 8 ماه قبل در استان اشتغال ای سی تی را شروع کردیم و 5 هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند که پس از راستی آزمایی سه هزار و 200 نفر مشغول فعالیت شده اند.

وی افزود: ما باید در جامعه فرهنگ کارجو و کار پذیر را ایجاد کنیم و برای برخی از امور مانند کوچک کردن دولت با عزم ملی حرکت و اقدام کنیم .

سهم مردم در پرداخت هزینه های درمان به کمتر از 10 درصد رسیده است

مدیر کل بیمه سلامت استان هم در این جلسه گفت: حدود یک میلیون و 300 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و 72 درصد آن را روستائیان تشکیل می دهند.

محمد حسینی اظهار کرد: حدود 1041 موسسه در استان در خصوص بیمه با ما قرارداد دارند و ما با 100 درصد موسسات پزشکی استان قرارداد بیمه ای داریم .

وی در خصوص اجرای طرح تحول سلامت در استان اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح این بود که سهم پرداختی از جیب مردم در این طرح کاهش یابد .

حسینی افزود: در حال حاضر 88 درصد هزینه هادر بخش پزشکی توسط بیمه ، 7 درصد توسط مردم و 5 درصد هم سهم یارانه ها است که پرداختی مردم از 37 درصد قبل اجرای طرح به کمتر از 10 درصد رسیده است.

وی با بیان این که در قالب طرح تحول سلامت 75 هزار دفترچه بیمه در استان صادر شده است گفت: توسعه کمی و کیفی خدمات سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر، کاهش پرداختی از جیب مردم و رفع هم پوشانی بیمه از جمله اهداف بیمه سلامت بوده است.