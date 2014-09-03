رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم نتیجه‌گیری سپاهان در دو بازی اخیر از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و شرایط کنونی این تیم اصفهانی، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اصلا نگران شرایط کنونی تیم نیستیم زیرا تیم خوبی داریم و نتیجه نگرفتن‌مان در بازی‌های گذشته نیز به دلیل برخی مشکلات و شرایط خاص بوده است.

وی در ادامه افزود: سپاهان در بازی گذشته 6 بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت. در بازی با فولاد هم خوب بودیم اما داور چند پنالتی برای ما نگرفت و تنها در بازی با نفت تهران بد بودیم که آن هم طبیعی بود.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان با اشاره به وضعیت محرومان و مصدومان سپاهان تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با بخشش محرومیت شجاع خلیل‌زاده بتوانیم از او در بازی فردا پنجشنبه مقابل ملوان بندرانزلی استفاده کنیم، هرچند که هنوز این مساله قطعی نشده است. البته وضعیت مصدومیت علی حمودی و جواهیر سوکای برای بازی فردا هنوز مشخص نیست و امروز معلوم می‌شود این بازیکنان می‌توانند برای ما بازی کنند یا خیر.

وی در پاسخ به سئوالی درباره وضعیت احسان حاج‌صفی و اینکه آیا او در بازی فردا برای تیم اصفهانی بازی می‌کند یا خیر، گفت: قرار بود که او روز گذشته وارد ایران شود اما هنوز خبری از او نداریم؛ درباره بازی کردن یا نکردن احسان نیز سرمربی تیم تصمیم می‌گیرد.

خوروش با بیان اینکه ملوان تیم بسیار خوبی است و بازی سپاهان با این تیم، دیدار سختی به شمار می‌رود، یادآور شد: ملوان تیم بسیار خوبی است اما اگر ما ادعای قهرمانی داریم، باید در همه بازی‌های خانگی خود به پیروزی رسیده و از این مسابقات امتیاز بگیریم تا به قهرمانی برسیم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره انتقادات مطرح شده نسبت به فاصله نیمکت سپاهان با بازیکنان اصلی این تیم خاطرنشان کرد: قبول نداریم فاصله‌ای بین نیمکت با بازیکنان اصلی وجود دارد زیرا جذب بازیکنان بر اساس سیاست‌های باشگاه صورت گرفته و خط و مشی باشگاه در این زمینه مشخص است.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان همچنین گفت: همه دیدند در بازی گذشته بازیکنان جوان سپاهان، فاصله چندانی با سایر بازیکنان نداشتند و نشان دادند که از کیفیت خوبی برخوردار هستند و اگرچه ایده‌آل نبودند اما عملکرد بدی از خود به نمایش نگذاشتند.