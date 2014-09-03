آزمون های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی فردا برگزار می شود/ جزئیات کامل آزمون

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های کتبی پنجشنبه برگزار می شود و پس از آن افرادی که حد نصاب لازم را کسب کنند به آزمون های شفاهی معرفی می شوند.

جزئیات بيست و هشتمين آزمون دوره دانشنامه فوق تخصصي

آزمون کتبي بيست و هشتمين دوره دانشنامه فوق تخصصي در كليه رشته ها با حضور 311 داوطلب شامل 88 نفر زن و 223 نفر مرد راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه سيزدهم شهريورماه 93 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتي برگزار مي شود.

آزمون كتبي اين دوره شامل 100 سؤال چهار جوابي است و مدت پاسخگويي به آن 140 دقيقه است. رشته هاي نفرولوژي و جراحي پلاستيك، ترميمي و سوختگي كه داراي 150 سئوال و 210 دقیقه وقت است. سوال اخلاق پزشكي بر تعداد سؤالات قبل افزوده مي شود و نمره آن بصورت مثبت در آزمون مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

براي پاسخ هاي نادرست نمره منفي در نظر گرفته نشده است. دفترچه سؤالات داوطلبان پس از پايان آزمون در اختيار آنان قرار مي گيرد. حداقل نمره قبولي در هر مرحله آزمون 70 درصد نمره كل همان مرحله خواهد بود.

داوطلبان آزمون دانشنامه فوق تخصصی در صورت كسب 60 درصد نمره آزمون كتبي موفق به كسب گواهينامه فوق تخصصي خواهند شد. کليد سؤالات ساعت 14 روز برگزاری آزمون در 13 شهریورماه از طريق سايت اينترنتي مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

هرگونه اعتراض به سؤال در زمان برگزاري آزمون پاسخ داده نخواهد شد و پس از برگزاري آزمون شركت كنندگان مي توانند اعتراضات خود را از ساعت 14 روز پنجشنبه 13 شهریور تا ساعت 8 صبح روز جمعه 14 شهریور از طريق سايت اينترنتي مرکز سنجش با وارد کردن كد رهگيري خود ارائه کنند.

نتايج آزمون کتبي دانشنامه فوق تخصصی ساعت 23 روز جمعه 14 شهریورماه در سايت اينترنتي مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

نتايج اعلام شده پس از رسيدگي به اعتراضات، قطعي و غيرقابل تجديدنظر است. لازم است قبول شدگان آزمون كتبي دانشنامه فوق تخصصي با توجه به جدول زمانبندي آزمون شفاهي با مراجعه به محلهايي كه براي هر رشته فوق تخصصي براساس راهنماي آزمون شفاهي پيوست به تفكيك رشته، محل آزمون و ساعت برگزاري آزمون مشخص شده است، مراجعه کرده و در آزمون شفاهي رشته مربوطه شركت کند.

مهلت تعیین شده تنها فرصت رسیدگی به اعتراضات آزمون کتبی است و بعد از اعلام نتايج تحت هیچ شرايطي اعتراضات دریافت و رسیدگی نخواهد شد.

صرفاً قبول شدگان آزمون كتبي دانشنامه مي توانند در آزمون شفاهي شركت کنند.

نتايج نهايي آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی بالینی ساعت 23 روز چهارشنبه 19 شهریورماه در سایت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس http://sanjeshp.ir اعلام می شود.

جزئیات شصت و یکمین آزمون دانشنامه تخصصی

آزمون کتبی شصت و یکمین آزمون دانشنامه تخصصی در 26 رشته تخصصی با حضور 3421 داوطلب شامل 1570 نفر زن و 1851 نفر مرد راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه سيزدهم شهريورماه 93 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتي برگزار مي شود.

آزمون كتبي اين دوره شامل 150 سؤال چهار جوابي است و مدت پاسخگويي به آن 210 دقيقه است. رشته آسیب شناسی داراي 200 سئوال و 240 دقیقه وقت است. سوال اخلاق پزشكي بر تعداد سؤالات قبل افزوده مي شود و نمره آن بصورت مثبت در آزمون مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

حداقل نمره قبولي براي اخذ دانشنامه تخصصي (در مرحله كتبي و شفاهي) نمره 105 از 150 است. در رشته آسيب شناسي با 200 سؤال (مشترك آناتوميكال و كلينيكال) براي دستياران حدنصاب نمره قبولي در هر مرحله آزمون كتبي و شفاهي دانشنامه 70 درصد کل نمره در نظر گرفته شده است.

كليه شركت كنندگان آزمون دانشنامه تخصصي رشته هاي پرتودرماني و پزشكي اجتماعي لازم است در آزمون كتبي و شفاهي ماشين حساب به لحاظ محاسبه آمار

حياتي همراه داشته باشند.

کليد سؤالات ساعت 14 روز آزمون 13 شهریورماه از طريق سایت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي اعلام خواهد شد. پس از برگزاري آزمون شركت كنندگان مي توانند اعتراضات خود را از ساعت 14 روز 13 شهریور تا ساعت 23 روز 14 شهریور از طریق سایت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي ارسال کنند.

نتايج آزمون کتبي تمامي رشته های تخصصی ساعت 23 روز شنبه 15 شهریورماه منتشر می شود. قبول شدگان آزمون كتبي دانشنامه با توجه به جدول زمانبندي آزمون شفاهي با مراجعه به محلهايي كه براي هر رشته تخصصي براساس راهنماي آزمون شفاهي پيوست به تفكيك رشته، محل آزمون و ساعت برگزاري آزمون مشخص شده است، مراجعه کرده و در آزمون شفاهي رشته مربوطه شركت کنند.

كليه دستياران رشته تخصصي جراحي مغز و اعصاب دانش آموخته سال 93 در صورت كسب قبولي در مرحله كتبي آزمون جهت شركت در مرحله شفاهي آزمون دانشنامه تخصصي سالجاري موظف هستند Logbook تدوين شده توسط هیات ممتحنه دانشنامه تخصصي رشته مربوطه را تكميل و در جلسه آزمون شفاهي ارائه کنند.

در اين دوره با توجه به مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و تصميمات شوراي دبيران كليه شركت كنندگان مرحله كتبي رشته تخصصي جراحي عمومي ملزم به شركت در آزمون مرحله شفاهي رشته مربوطه مطابق جدول زمانبندي پيوست هستند (اعم از كسب و يا عدم كسب حدنصاب قبولي در مرحله كتبي آزمون دانشنامه). اعلام نتايج آزمون كتبي اين گروه از داوطلبان منوط به شركت در آزمون شفاهي خواهد بود.

نمره كسب شده اين گروه از داوطلبان در آزمون شفاهی صرفاً در صورت كسب قبولي در آزمون كتبي دانشنامه قابل بررسي است. با توجه به مراتب فوق آزمون شفاهي PMP در رشته جراحي عمومي روز شنبه 15 شهریورماه ساعت 8 صبح در محل دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي آغاز خواهد شد.(داوطلبان باید ساعت 7 صبح در محل حاضر باشند).

نتايج نهايي آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی بالینی ساعت 23 روز چهارشنبه 19 شهریورماه در سایت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي به آدرس http://sanjeshp.ir اعلام می شود.

کليه جانبازان بالاي 25 درصد جهت استفاده از وقت اضافي در مرحله آزمون كتبي بايد اصل كارت جانبازي خود را به همراه تصوير آن در زمان برگزاري آزمون در ابتداي جلسه به مراقب مربوطه ارائه کنند. افرادي كه مدرك مذكور را همراه نداشته باشند مشمول مقررات مربوطه شناخته نمي شوند.

همراه داشتن هرگونه جزوه، كتاب، كيف، موبايل، حافظه جانبي و ساير وسايل ارتباطي، الكترونيكي و كامپيوتري در محل آزمون كتبي تخلف و تقلب محسوب مي شود و با آن برابر قوانين و مقررات برخورد قاطع خواهد شد.

بر اساس مصوبات پنجاه وسومين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور رسيدگي به اعتراضات واصله توسط هيئت ممتحنه يا نمايندگان آن و دبيرخانه انجام مي گيرد و هيچ مرجع ديگري از نظر علمي صلاحيت داوري در مورد سؤالات را ندارد و هيئت هاي ممتحنه دانشنامه فوق تخصصي هر رشته و دانشنامه تخصصی هر رشته مرجع نهایي علمي آزمون هستند.

مراسم اختتاميه و اهدای جوايز نفرات برتر رشته هاي مختلف تخصصي و فوق تخصصي صبح روز پنجشنبه 20 شهریورماه در مركز همايش بین المللي امام خميني (ره)، دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي برگزار مي شود.

آزمون های دانشنامه بالاترین آزمون های کشوری هستند که افرادی که در این آزمون ها موفق می شوند می توانند به عضویت هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی دربیایند.