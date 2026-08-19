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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

پورمحمدی: دبیرستان فردوسی تبریز احیا و به فناوری‌های نوین مجهز می‌شود

پورمحمدی: دبیرستان فردوسی تبریز احیا و به فناوری‌های نوین مجهز می‌شود

تبریز- معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه از احیای دبیرستان فردوسی تبریز و تجهیز آن به فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از دبیرستان تاریخی فردوسی تبریز، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی آذربایجان اظهار کرد: این منطقه در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران نقش برجسته‌ای داشته و معرفی چهره‌های اثرگذار آن می‌تواند به الگوسازی برای نسل جوان کمک کند.

وی با اشاره به پیشینه علمی و آموزشی دبیرستان فردوسی افزود: بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ای که در این مدرسه تحصیل کرده‌اند، در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی کشور و حتی در سطح بین‌المللی اثرگذار بوده‌اند و باید از این ظرفیت تاریخی برای ایجاد انگیزه و امید در میان دانش‌آموزان بهره گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت حفظ و احیای مدارس تاریخی گفت: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بازسازی و تجهیز چنین مدارسی در دستور کار قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ هویت تاریخی آنها، از فناوری‌های روز نیز بهره‌مند شوند.

پورمحمدی ادامه داد: تجهیز مدارس تاریخی به فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی می‌تواند زمینه تبدیل این مراکز آموزشی به پایگاه‌هایی برای توسعه علمی، فرهنگی و تقویت هویت ایرانی و آذربایجانی را فراهم کند.

وی در همین راستا از صدور دستور احیای دبیرستان تاریخی فردوسی تبریز خبر داد و گفت: بازسازی این مجموعه با بهره‌گیری از الگوی احیای مدرسه تاریخی البرز تهران دنبال خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از پیگیری و همراهی استاندار آذربایجان‌شرقی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط برای احیای این مجموعه تاریخی قدردانی کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه در اجرای این طرح در کنار مسئولان استان خواهد بود.

در ادامه این بازدید، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به سابقه آموزشی دبیرستان فردوسی اظهار کرد: این مجموعه از ذخایر ارزشمند علمی و آموزشی استان به شمار می‌رود و بررسی شیوه‌های آموزشی و ساختار علمی آن نشان می‌دهد که در دوره فعالیت خود از روش‌های آموزشی روز بهره می‌برده است.

وی افزود: دبیرستان فردوسی از مهم‌ترین مراکز نخبه‌پروری در آذربایجان‌شرقی بوده و شخصیت‌های علمی ماندگاری را در سطح کشور و جهان تربیت کرده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به دیگر مراکز آموزشی تاریخی تبریز خاطرنشان کرد: هنرستان وحدت که در تربیت نیروهای متخصص حوزه صنایع نقش داشته و مدارس پروین و طالقانی نیز از دیگر بناهای ارزشمند آموزشی استان هستند که احیا و بازسازی آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سرمست تأکید کرد: حفظ و احیای این بناهای تاریخی در کنار به‌روزرسانی ظرفیت‌های آموزشی آنها می‌تواند ضمن صیانت از میراث علمی و فرهنگی استان، زمینه بهره‌گیری نسل جدید از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

کد مطلب 6921865

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