به گزارش خبرنگار مهر، حمید پورمحمدی عصر چهارشنبه در جریان بازدید از دبیرستان تاریخی فردوسی تبریز، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی آذربایجان اظهار کرد: این منطقه در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران نقش برجسته‌ای داشته و معرفی چهره‌های اثرگذار آن می‌تواند به الگوسازی برای نسل جوان کمک کند.

وی با اشاره به پیشینه علمی و آموزشی دبیرستان فردوسی افزود: بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ای که در این مدرسه تحصیل کرده‌اند، در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی کشور و حتی در سطح بین‌المللی اثرگذار بوده‌اند و باید از این ظرفیت تاریخی برای ایجاد انگیزه و امید در میان دانش‌آموزان بهره گرفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر ضرورت حفظ و احیای مدارس تاریخی گفت: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بازسازی و تجهیز چنین مدارسی در دستور کار قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ هویت تاریخی آنها، از فناوری‌های روز نیز بهره‌مند شوند.

پورمحمدی ادامه داد: تجهیز مدارس تاریخی به فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی می‌تواند زمینه تبدیل این مراکز آموزشی به پایگاه‌هایی برای توسعه علمی، فرهنگی و تقویت هویت ایرانی و آذربایجانی را فراهم کند.

وی در همین راستا از صدور دستور احیای دبیرستان تاریخی فردوسی تبریز خبر داد و گفت: بازسازی این مجموعه با بهره‌گیری از الگوی احیای مدرسه تاریخی البرز تهران دنبال خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور همچنین از پیگیری و همراهی استاندار آذربایجان‌شرقی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاه‌های مرتبط برای احیای این مجموعه تاریخی قدردانی کرد و افزود: سازمان برنامه و بودجه در اجرای این طرح در کنار مسئولان استان خواهد بود.

در ادامه این بازدید، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به سابقه آموزشی دبیرستان فردوسی اظهار کرد: این مجموعه از ذخایر ارزشمند علمی و آموزشی استان به شمار می‌رود و بررسی شیوه‌های آموزشی و ساختار علمی آن نشان می‌دهد که در دوره فعالیت خود از روش‌های آموزشی روز بهره می‌برده است.

وی افزود: دبیرستان فردوسی از مهم‌ترین مراکز نخبه‌پروری در آذربایجان‌شرقی بوده و شخصیت‌های علمی ماندگاری را در سطح کشور و جهان تربیت کرده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به دیگر مراکز آموزشی تاریخی تبریز خاطرنشان کرد: هنرستان وحدت که در تربیت نیروهای متخصص حوزه صنایع نقش داشته و مدارس پروین و طالقانی نیز از دیگر بناهای ارزشمند آموزشی استان هستند که احیا و بازسازی آنها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سرمست تأکید کرد: حفظ و احیای این بناهای تاریخی در کنار به‌روزرسانی ظرفیت‌های آموزشی آنها می‌تواند ضمن صیانت از میراث علمی و فرهنگی استان، زمینه بهره‌گیری نسل جدید از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.