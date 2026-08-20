  1. استانها
  2. اردبیل
۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

ارتباط مستمر با بازنشستگان اولویت بنیاد مسکن اردبیل است

ارتباط مستمر با بازنشستگان اولویت بنیاد مسکن اردبیل است

اردبیل- مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل گفت: ارتباط مستمر با بازنشستگان، اولویت بنیاد مسکن اردبیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از بانشستگان شمالغرب کشور با تأکید بر نقش بی‌بدیل سرمایه‌های انسانی اظهار کرد: موفقیت‌ها و جایگاه کنونی بنیاد مسکن، مرهون زحمات صادقانه و روحیه جهادی پیشکسوتانی است که در سال‌های گذشته با تعهد و ازخودگذشتگی، زیرساخت‌های این نهاد را بنیان نهادند.

وی افزود: امروز که بنیاد مسکن از ساختار و اقتداری قابل‌توجه برخوردار است، باید قدردان همکاران بازنشسته باشیم و در حوزه‌های رفاهی، درمانی، گردشگری و تسهیلات، همواره در کنار آنان باشیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل همچنین بر لزوم راه‌اندازی تعاونی مسکن و توسعه برنامه‌های عمرانی تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر و صمیمی با بازنشستگان، اولویت ماست و امیدواریم با همکاری حوزه‌های پشتیبانی و عمرانی، گام‌های مؤثری در این مسیر برداریم.

بازنشستگان را با کرامت و عدالت ببینیم

حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید میراحدی نیز با تأکید بر لزوم کرامتمداری در مدیریت، بازنشستگان را گنجینه ای از تجربه خواند و اظهار کرد: بازنشستگان تنها یک پرونده نیستند؛ آنان برادران و خواهران دینی ما هستند و باید با احترام و عدالت با آنان برخورد شود.

ارتباط مستمر با بازنشستگان اولویت بنیاد مسکن اردبیل است

وی مدیریت اسلامی را امانتداری و خدمتگزاری دانست و با استناد به آیات قرآن و احادیث، بر رعایت عدالت در تعیین حقوق و پرهیز از تنگنظری تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل بازنشستگی را پایان راه ندانست و افزود: باید از تجربه های بازنشستگان بهره گرفت و با نگاهی امیدآفرین و کریمانه، خدمتی شایسته به آنان ارائه داد.

حجت الاسلام والمسلمین میر احدی در پایان بر اخلاص در کار، حفظ کرامت انسانی و امیدبخشی به بازنشستگان به عنوان سه توصیهٔ کلیدی تأکید کرد.

کد مطلب 6922113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها