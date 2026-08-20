ارتباط مستمر با بازنشستگان اولویت بنیاد مسکن اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد کیخسروی صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از بانشستگان شمالغرب کشور با تأکید بر نقش بیبدیل سرمایههای انسانی اظهار کرد: موفقیتها و جایگاه کنونی بنیاد مسکن، مرهون زحمات صادقانه و روحیه جهادی پیشکسوتانی است که در سالهای گذشته با تعهد و ازخودگذشتگی، زیرساختهای این نهاد را بنیان نهادند.
وی افزود: امروز که بنیاد مسکن از ساختار و اقتداری قابلتوجه برخوردار است، باید قدردان همکاران بازنشسته باشیم و در حوزههای رفاهی، درمانی، گردشگری و تسهیلات، همواره در کنار آنان باشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل همچنین بر لزوم راهاندازی تعاونی مسکن و توسعه برنامههای عمرانی تأکید کرد و گفت: ارتباط مستمر و صمیمی با بازنشستگان، اولویت ماست و امیدواریم با همکاری حوزههای پشتیبانی و عمرانی، گامهای مؤثری در این مسیر برداریم.
بازنشستگان را با کرامت و عدالت ببینیم
حجت الاسلام والمسلمین سیدسعید میراحدی نیز با تأکید بر لزوم کرامتمداری در مدیریت، بازنشستگان را گنجینه ای از تجربه خواند و اظهار کرد: بازنشستگان تنها یک پرونده نیستند؛ آنان برادران و خواهران دینی ما هستند و باید با احترام و عدالت با آنان برخورد شود.
وی مدیریت اسلامی را امانتداری و خدمتگزاری دانست و با استناد به آیات قرآن و احادیث، بر رعایت عدالت در تعیین حقوق و پرهیز از تنگنظری تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل بازنشستگی را پایان راه ندانست و افزود: باید از تجربه های بازنشستگان بهره گرفت و با نگاهی امیدآفرین و کریمانه، خدمتی شایسته به آنان ارائه داد.
حجت الاسلام والمسلمین میر احدی در پایان بر اخلاص در کار، حفظ کرامت انسانی و امیدبخشی به بازنشستگان به عنوان سه توصیهٔ کلیدی تأکید کرد.
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