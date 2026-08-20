پیش بینی وقوع رگبار و تندباد برای هرمزگان طی امروز

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح پنجشنبه در خصوص پیش‌بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان هرمزگان، اظهار کرد: امروز تداوم ناپایداری‌های جوی و دریایی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در مناطق دریایی استان وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی پیش‌بینی می‌شود. همچنین طی ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان به‌ ویژه شهرستان بشاگرد، برخی نقاط مرکزی و غربی استان با رشد و گسترش ابر، رگبار باران و رعدوبرق، گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، ادامه داد: در پاره‌ای نقاط که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل خواهد بود.

حمزه‌نژاد، توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی درباره شرایط دریایی استان، گفت: مناطق دریایی هرمزگان نسبتاً مواج پیش‌بینی می‌شود و بیشینه سرعت باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.

وی افزود: شناورهای سبک و صیادی تا ساعات بعدازظهر امروز از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان برای تردد ایمن سایر شناورها صورت پذیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان همچنین درباره شرایط دریایی غرب و جنوب خلیج فارس، اظهار کرد: طی امروز وزش بادهای شدید شمال غربی در مناطق غربی و جنوبی خلیج فارس در محدوده فراساحل جزایر کیش و لاوان سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

حمزه‌نژاد، توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر غربی استان به‌ ویژه کیش و لاوان صورت پذیرد و شناورها به خصوص شناورهای سبک، تفریحی و صیادی از تردد در مناطق غربی و جنوبی این جزایر خودداری کنند.

وی ادامه داد: همچنین از تردد دریایی به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.

وی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: طی امروز و فردا جمعه ۳۰ مرداد نوسانات دمایی تغییرات چندانی نخواهد داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، افزود: طی روز شنبه ۳۱ مردادماه افزایش محسوس دمای بیشینه به ویژه در مناطق شرقی استان پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد در پایان توصیه کرد: از ترددهای غیرضرور و فعالیت در فضای باز به ویژه در ساعات ظهر اجتناب شود و مصرف بهینه حامل‌های انرژی مورد توجه قرار گیرد.