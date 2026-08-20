به گزارش خبرنگار مهر، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی امروز پنجشنبه 29 مرداد 1405 در دومین روز همایش تخصصی «زرآتی» با اشاره به اظهارات روز گذشته معاون پلیس فتا درباره جرایم و تخلفات پلتفرمهای آنلاین طلا، نسبت به برخی برداشتهای رسانهای از این سخنان شفافسازی کرد و گفت: موضوع مطرحشده درباره ۲۰۰ هزار خالیفروشی به این شکل نبوده و این عدد مربوط به تعداد کاربران یک پلتفرم بوده است.
وی اظهار کرد: روز گذشته نماینده پلیس فتا در این همایش سخنرانی داشت و پس از آن سوءبرداشتهایی در برخی رسانهها ایجاد شد که نگرانیهایی را برای کاربران به وجود آورد؛ بنابراین لازم دیدم درباره این موضوع توضیح دهم.
الفتنسب با اشاره به پرونده یکی از پلتفرمهای فروش آنلاین طلا گفت: نمیتوانم نام این پلتفرم را اعلام کنم، چراکه تشخیص تخلف و اظهارنظر درباره آن در صلاحیت مقام قضایی است.
وی افزود: این پلتفرم در جریان جنگ ۱۲ روزه یکی از تولیدکنندگان شمش طلا نیز بود و در آن دوره حسابهای آن از سوی بانک مرکزی محدود شد. بسیاری از کسبوکارها در آن مقطع با مشکلاتی مواجه شدند و در ورود برخی دستگاههای این پلتفرم نیز اختلالاتی ایجاد شد.رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ادامه داد: در ماههای بعد، از طریق شکایتهایی که به اتحادیه رسید، متوجه شدیم این پلتفرم با مشکلاتی مواجه شده است؛ اما بعید میدانم اساساً قصد کلاهبرداری داشته باشد و اتفاقات ایجادشده در آن دوره در شکلگیری این وضعیت مؤثر بوده است.
۲۰۰ هزار کاربر، نه ۲۰۰ هزار خالیفروشی
الفتنسب درباره عدد ۲۰۰ هزار نیز تأکید کرد: چیزی که اشتباه در رسانهها منتشر شد این بود که ۲۰۰ هزار مورد خالیفروشی اتفاق افتاده است؛ در حالی که این پلتفرم حدود ۲۰۰ هزار کاربر داشته است.
وی گفت: تعداد شکایتهایی که اتحادیه در این زمینه دریافت کرده، کمتر از ۱۰۰ مورد بوده و بر اساس محاسباتی که انجام دادهایم، طلای ذخیرهشده نیز با میزان طلایی که در شکایتها مطرح شده بود، همخوانی داشته است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی تأکید کرد: در این موضوع حکم قضایی در اختیار ما نیست و منتظر هستیم دستگاه قضایی هرچه سریعتر درباره پرونده تصمیمگیری کند.
وی افزود: این پلتفرم اکنون به دلیل موضوعی خارج از فروش طلا در پلتفرم خود نیز درگیر مسائل قضایی است.
۹۵ درصد بازار در اختیار ۱۰ پلتفرم
الفتنسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت پلتفرمهای فعال در بازار طلای آنلاین گفت: بر اساس آمارهایی که نهادهای مختلف منتشر کردهاند، نزدیک به ۹۵ درصد سهم بازار در اختیار حدود ۱۰ پلتفرم است.
وی ادامه داد: این پلتفرمها مجموعههای بزرگی هستند و تعدادی از آنها نیز در همایش زرآتی حضور دارند.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با اشاره به نظارتهای انجامشده بر این پلتفرمها اظهار کرد: پلتفرمهای بزرگ تحت کنترل پلیس امنیت اقتصادی هستند و هر چند وقت یکبار با همکاری اتحادیه، به صورت دستی اطلاعات آنها بررسی میشود تا میزان طلای فروختهشده با میزان ذخیره طلای آنها تطبیق داده شود.
وی افزود: تقریباً میتوانم بگویم پلتفرمهای بزرگ این موضوع را رعایت کردهاند.
اتصال پلتفرمها به سامانه نظارتی بانک مرکزی
الفتنسب با اشاره به راهاندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی گفت: امیدواریم ظرف یک ماه آینده به سامانه نظارتی که قرار است بانک مرکزی از آن بهرهبرداری کند، متصل شویم.
وی افزود: با راهاندازی این سامانه، مشکل خالیفروشی تا حد زیادی برطرف خواهد شد و دیگر امکان فروش طلا بدون پشتوانه و موجودی واقعی وجود نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی ادامه داد: پس از اتصال رسمی پلتفرمها به سامانه نظارتی، موجودی و مشخصات آنها مشخص خواهد شد و اگر پلتفرمی به این سامانه متصل نشده باشد، طبیعتاً دارای اشکالاتی است که قانون نیز اجازه فعالیت به آن نخواهد داد.
الفتنسب در پایان با تأکید بر لزوم اطمینانبخشی به کاربران گفت: هدف من از این توضیحات، اصلاح برداشت ایجادشده از اظهارات روز گذشته پلیس فتا و اطمینان دادن به مردم است تا بدانند پلتفرمهای بزرگ فعال در بازار طلای آنلاین تحت نظارت نهادهای مربوط از جمله پلیس قرار دارند و میتوانند با اطمینان بیشتری از این پلتفرمها خرید کنند.
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