حجتالاسلام علی فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کشتی فرنگی استعدادهای برتر کشور روزهای ۲۶ و ۲۷ مردادماه به میزبانی تهران برگزار شد و چهار فرنگیکار نونهال گناوهای در قالب تیم کشتی استان بوشهر در این رقابتها به مصاف حریفان خود رفتند.
فقیه کسب این موفقیت را به خانواده پارسا ملکزاده، مربیان هیئت کشتی شهرستان گناوه و جامعه ورزش و ورزشدوستان این شهرستان تبریک گفت و یادآور شد: پارسا ملکزاده از فرنگیکاران آیندهدار شهرستان گناوه بوده و برای دومین بار است که موفق میشود در رقابتهای کشتی قهرمانی کشور بر روی سکو قرار گیرد که نشاندهنده ظرفیت و استعداد بالای این ورزشکار نونهال است.
رئیس هیئت کشتی استان بوشهر بر حمایت و توجه بیشتر به ردههای پایه تأکید کرد و گفت: تداوم فعالیتهای آموزشی و استعدادیابی و حمایت از مربیان سازنده میتواند زمینهساز درخشش بیشتر کشتیگیران استان بوشهر در رقابتهای ملی و آینده مسابقات بینالمللی باشد.
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