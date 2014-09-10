به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توديع و معارفه سرمربي تيم سپاهان اصفهان پيش‌از ظهر امروز در سالن اجتماعات باشگاه سپاهان برگزار شد. اين مراسم با حضور اعضاي هيئت مديره باشگاه سپاهان، خليليان، مديرعامل باشگاه، تابش، قائم مقام و ساير اعضاي اين باشگاه برگزار شد.

اعضاي کادر فني سپاهان همچون زاغي‌نژاد و تعدادي از مربيان سپاهان نيز در برنامه حضور داشتند. همه بازيکنان سپاهان نيز در زمين حضور داشتند و با مربي جديد آشنا شدند.

غيبت زلاتکو کرانچار، سرمربي سپاهان در اين مراسم از نکات جالب توجه بود که توجه خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي را به خود جلب کرده بود. پيش از اين در برخي رسانه‌ها عنوان شده بود که کرانچار نيز در مراسم حضور دارد و با وي خداحافظي مي‌شود.

از سوي خليليان، مديرعامل باشگاه سپاهان، در ميان تشويق‌هاي بازيکنان تيم اصفهاني، شال باشگاه سپاهان به فرکي اهدا شد.

حسين فرکي، سرمربي تيم سپاهان در اين مراسم به صحبت پرداخت و از عدم تمايلش براي جايگزيني کارلوس کي‌روش صحبت کرد؛ فرکي به اين نکته هم اشاره کرد که از سال‌ها پيش، علاقه ويژه‌اي به حضور در تيم سپاهان و مربيگري در اين تيم اصفهاني داشته است.

نکته جالب ديگر در صحبت‌هاي فرکي، اشاره وي به سفرش به مشهد مقدس به شمار مي‌رفته و او عنوان کرد که سال‌هاست که به دنبال سفر به مشهد مقدس بوده اما شرايط اين سفر براي او به وجود نيامده است؛ او آهنگ پيشواز تلفن همراه خود را نيز به امام رضا(ع) اختصاص داده بود و حضور در سپاهان، فرصت زيارت اما رضا(ع) را پس از سال‌ها براي او فراهم کرد!

صحبت‌هاي محرم نويدکيا، کاپيتان سپاهان نيز از نکات جالب اين مراسم به شمار مي‌رفت زيرا او که همواره به عنوان يک بازيکن رک‌گو شناخته شده، در جمع بازيکنان سپاهان، نارضايتي نسبي بازيکنان از جدايي يک باره زلاتکو کرانچار را به صورت تلويحي اعلام کرد.