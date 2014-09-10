«شرفیابی» واسلاو هاول در تماشاخانه باران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اثر نمایشی که از جمله آثار مطرح واسلاو هاول است صادق وفایی و بهمن وخشور به عنوان بازیگر حضور دارند، ضمن اینکه رضا میرچی مترجم، امیر عباس وفایی دستیار کارگردان، حید ر رضایی طراح پوستر، ایلیا مغانلو سراح بروشور، هادی هیربدوش و رضا اخباری عکاس، میثم رایجی دکور، مجید ضمیر لباس دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی هستند.

صادق وفایی کارگردان نمایش درباره جزییات اجرای اثر توضیح داد: قصه این نمایش مربوط به سال‌های بهار پراگ و آمدن جمهوری در چکسلواکی است که موجب جدا شدن این دو کشور شد. البته اصلا موضوع به این جدایی ارتباطی ندارد بلکه تقابل جریان روشنفکری و عموم جامعه است.

وی افزود: روایت نمایشنامه داستان بخشی از زندگی رئیس یک کارخانه و یک روشنفکر است که مجبور شده کارگر این کارخانه باشد و ما در این نمایش شاهد تقابل آن‌ها در یک کشمکش صحنه ای جذاب خواهیم بود.

وفایی بیان کرد: در این نمایش بینش و نظرگاه خودم تاثیر فراوانی در نحوه اجرا دارد و این برداشتی بوده که من از متن داشتم کما اینکه هر کارگردان دیگری می تواند متن را با نگاه متفاوت تری از من به نمایش آن را روی صحنه اجرا کند.

نمایش «شرفیابی» نوشته واسلاو هاول، کارگردانی صادق وفایی و بازی بهمن وخشور و صادق وفایی از 23 شهریور تا 8 مهر هر روز غیر از شنبه ساعت 20 در تماشاخانه باران میزبان تماشاگران تئاتر است.