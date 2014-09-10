طلسم انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر ساری شکسته شد/ شمشیربند رئیس شد 

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه دو جلسه برای انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر ساری که در هفته گذشته برگزار شده بود، به نتیجه نرسید، اعضای پارلمان محلی شورا در کلانشهر ساری، شامگاه چهارشنبه برای تعیین و انتخاب هیئت رئیسه به نتیجه رسیدند.

این جلسه که با حضور فرماندار ، معاون سياسي فرماندار و كليه اعضاي شورا برگزار شد، سرانجام شورائیان، ریاست سال دوم دوره چهارم شورای شهر را به علیجان شمشیربند سپردند و از تلاشهای جمال باقری در سال قبل تقدیر شد.

در این جلسه، عليجان شمشيربند و سيد محمد جعفري براي احراز رياست شورا و سيد مهدي احمدي و سيد مسعود مدينه براي نائب رئيسي شوراي شهر ساري در سال دوم دوره چهارم کاندیدا شده بودند که در نتيجه عليجان شمشيربند و سيد مهدي احمدي با كسب آراء بيشتر به ترتيب به عنوان رئيس و نائب رئيس شوراي شهر ساري انتخاب و معرفي شدند.

جواد واحدی فرماندار ساری، در اين جلسه ابتدا فرماندار ساري در سخناني با بيان اين كه شوراي شهر ساري نماد نخبگان و فرهيختگان شهر است تصريح كرد: فضاي شورا بايد توأم با همدلي و رفاقت و همگرايي باشد.

واحدي با اشاره به گلايه شخصيت ها و اصحاب رسانه از طولاني شدن روند انتخاب هيأت رئيسه شوراي شهر مركز استان گفت:آنچه گذشت در شأن مركز استان نبود و بحمدالله اعضاي محترم با درك اين موقعيت خطير براي رفع دغدغه هاي مردم آمادگي خود را اعلام كردند و مي دانيم كه انتظار شهروندان ايجاد فضايي مطلوب در شهر است.

وي اختلاف نظر و تفاوت رأي در انتخابات را امري طبيعي عنوان كرد و ادامه داد: آنچه مهم است بحث خدمت رساني است كه هر كسي در هر جايگاهي بايد به اصول و قواعد آن پايبند باشد.

فرماندار ساري با اشاره به حضور كليه اعضاي شورا شهر ساري در اين جلسه اين امر را نشانگر فهم و درك آن ها از ضرورت همگرايي در حل مسايل و رفع شائبه ها عنوان كرد و گفت: همين اعضا تا كنون كار هاي بزرگي انجام دادند و تصميمات خطيري گرفته اند كه يكي از آن ها انتخاب شهردار جوان و محبوب و پرتلاش است و اين روند قطعاً تداوم خواهد داشت.

وي به ضرورت هوشياري نسبت به حواشي ايجاد شده تأكيد كرد و اظهار داشت:عده اي مي خواهند اختلاف بگذارند و نبايد زمينه را براي آنها مساعد كرد.

واحدي تصريح كرد: وظيفه شورا فقط انتخاب هيأت رئيسه نيست بلكه طبق قانون وظايف مهم تري دارند كه اين انتخاب بايد زمينه را براي آن را فراهم سازد.

وي گفت:همه ۱۳ عضو شورا لياقت رياست دارند چون از فرهيختگان هستند و از نظر تركيب اعضا بايد اذعان نمود كه شوراي شهر ساري از همه شورا هاي كشور برتر است.

واحدي تاكيد كرد: بنده به عنوان فرماندار در كنار اعضاي شورا كه نمايندگان مردم ساري هستند اعلام مي كنيم كه در فضايي آكنده از تعامل براي مردم تلاش خواهيم كرد.

شمشيربند رئيس و احمدي نائب رئيس شوراي شهر ساري نیز در این جلسه با قدردانی از زحمایت باقری رئیس قبلی شورا گفت: اين حضور نشان داد كه اگر حرف قابل قبولي براي مردم داشته باشيم قواعد دموكراسي را پذيرا هستيم.

وي از مردم شهر نيز عذرخواهي كرد و گفت: اختلاف نظر و گفت وگو در شورا امري طبيعي است اما اختلافات نبايد به خارج از شورا درز كند.

شمشيربند گفت: از طرف خود و همكارانم به نماينده محترم ولي فقيه در استان ، خانواده هاي معظم شهدا و ايثار گران ، مديران استان و مردم عزيز ساري قول مي دهيم كه خدمت گزار شهروندان باشيم و با هر سليقه اي مثل گذشته در كنار شهردار براي توسعه و آباداني ساري بكوشيم.

شورای شهر ساری 13 عضو دارد.