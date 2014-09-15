مسابقه آشپزی غرب کشور در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین دوره مسابقات آشپزی با سولاردام ال جی در مناطق مختلف کشور با شعار"خوشمزه رقابت کنیم" برگزار می شود.

بر اساس اعلام مسئولان برگزاری، تنوع منوهای شرکت کنندگان و بهره بردن از طعم های بومی در برنامه های غذایی موجب ارتقاء سطح رقابت ها شده است.

مرحله نهایی (کشوری) این مسابقات با حضور تیم های برتر از هر منطقه و جمعا 13 تیم در تهران برگزار شده و تیم برگزیده مسابقات کشوری نیز برای حضور در رقابت های خاورمیانه و جهانی اعزام خواهد شد.

گفتنی است سولاردام پرشیای ال‌جی علاوه بر قابلیت‌های متفاوت پخت دارای تکنولوژی منحصر به فرد هیتر ذغالی و طبخ کاملا سالم غذا است، در این دستگاه، برنامه‌های آماده پخت غذاهایی ایرانی نیز پیش بینی شده و فقط با فشار دادن یک دکمه می‌توان غذاهایی چون ته‌چین، قرمه‌سبزی و کباب برگ را طبخ کرد.