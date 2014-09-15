آثار منفی خشم تبیین شود/ خشم عامل بسیاری از جرائم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمدکاظم بهرامی ظهر دوشنبه در مجمع استانی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح بابیان اینکه باید اسباب غضب در جامعه شناسایی شود افزود: خشم اگر تحت کنترل قرار نگیرد ممکن است به عواقب تلخ و ناگواری چون قتل، ضرب و جرح، فحاشی، تهمت و افترا منجر شود و بهتر است افراد خشم خود را فرو خورده و یا اینکه از آن به موقع و به اندازه استفاده کنند تا پشیمانی به بار نیاید.



وی با بیان اینکه به رغم وجود آمار تکان دهنده ضرب و جرح عمدی در کشور عملکرد مناسبی برای رفع این چالش صورت نگرفته است ادامه داد: بر اساس آمارهای پلیس، در سال 90 از هر 10 نفر مقتول در کشور چهار نفر با سلاح سرد کشته شدند که این موضوع نشان‌دهنده تأثیر ضرب و جرح عمدی در وقوع قتل‎ها است.



حجت الاسلام بهرامی، پی بردن به زشتی و عاقبت خشم را از عوامل موثر در کاهش غضب دانست و گفت: یادآوری روایاتی در مدح و ستایش کنترل خشم، یادآوری حلم و بردباری و یادآوری قدرت لایزال الهی می‎تواند در این زمینه موثر واقع شود.



رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود: یکی از مسائلی که می‎تواند علت قتل، فحاشی و ضرب و جرح باشد، بحث غضب است زیرا افراط در خشم اگر در کنترل عقل و شرع قرار نگیرد ممکن است منجر به وقوع جرایم شود اعتدال در بحث غریزه این است که انسان خشم خود را به اندازه به کار ببرد.

حجت الاسلام بهرامی افزود: اعمال مجازات اگر چه در وقوع جرایم مسئله لازم و ضروری است ولی این مسئله نمی‎تواند همه موضوع را حل و فصل کند چون اینکار نیز تبعات منفی فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه بیش از 10 هزار و 925 نفر با سلاح سرد در کشور طی دهه 80 کشته شدند گفت: خشم و غضب یکی از عوامل موثر در فحاشی، ایراد ضرب و جرح و قتل است.

حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی از روی قصد و با اختیار و اراده صورت می گیرد افزود: برای کاهش این معضل چه در سطح جامعه و چه در نیروهای مسلح باید راهکارهای پیشگیرانه جدی تری اتخاذ شود.