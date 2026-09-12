خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: گاهی خدمت به فرهنگ و دین نه در مراکز بزرگ علمی و دانشگاهی، بلکه در سکوت روستاها و در میان مردمی شکل میگیرد که نسل به نسل آموزههای دینی خود را از عالمان محلی فرا گرفتهاند.
در روستای دویسه، حاجی ملا محمد خالد رحیمی از جمله چهرههایی است که بیش از نیم قرن از عمر خود را به آموزش قرآن، تفسیر، احکام شرعی و تربیت دینی مردم اختصاص داده است؛ مسیری که به گفته خودش برای او صرفاً یک شغل نبوده، بلکه رسالتی بوده که از جوانی آغاز کرده و همچنان ادامه دارد.
این روحانی ۷۳ ساله که سالهاست امامت جماعت مسجد روستای دویسه را بر عهده دارد، در کنار فعالیتهای آموزشی و مذهبی، بخش مهمی از تجربیات و مطالعات خود را نیز در قالب آثار مکتوب به ثبت رسانده است؛ آثاری که تلاش دارد مفاهیم دینی و قرآنی را برای مخاطبان مختلف قابل فهم و دسترسپذیر کند.
حاجی ملا محمد خالد رحیمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از دوران جوانی وارد مسیر آموزش و فعالیتهای قرآنی شدم و امروز که ۷۳ سال دارم، همچنان خودم را در این راه میبینم.
وی افزود: بیش از ۵۰ سال است که در زمینه قرآن، تفسیر، احکام شرعی و آموزش مسائل دینی فعالیت میکنم و در تمام این سالها تلاش کردهام آنچه را آموختهام به دیگران منتقل کنم.
این عالم روستایی ادامه داد: برای من آموزش قرآن و معارف دینی تنها یک فعالیت روزمره یا شغل نبوده، بلکه یک رسالت بوده است و امیدوارم تا زمانی که توان دارم بتوانم در این مسیر خدمت کنم.
از آموزش در مسجد تا تربیت بیش از ۱۰۰ شاگرد
بخش قابل توجهی از فعالیتهای حاجی ملا محمد خالد رحیمی به آموزش مستقیم قرآن و معارف دینی اختصاص داشته است؛ آموزشهایی که طی سالها، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان روستای دویسه را دربر گرفته است.
وی با اشاره به تربیت بیش از ۱۰۰ شاگرد در طول سالهای فعالیت خود گفت: آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن، تجوید، تفسیر، احکام شرعی و نماز از جمله موضوعاتی بوده که به صورت مستمر به شاگردان آموزش دادهام.
رحیمی عنوان کرد: شاگردانم در سنین مختلف بودهاند و دیدن اینکه یک کودک یا نوجوان با قرآن مأنوس میشود و به مرور در قرائت، فهم آیات و مسائل دینی پیشرفت میکند، برای من بسیار ارزشمند است.
وی تصریح کرد: بزرگترین پاداشی که در این سالها دریافت کردهام، دیدن علاقهمندی شاگردان به قرآن و مشاهده پیشرفت آنها بوده است.
به گفته این روحانی، آموزش قرآن در محیط روستا علاوه بر انتقال دانش دینی، میتواند نقش مهمی در پیوند میان نسلهای مختلف و حفظ سنتهای قرآنی و مذهبی ایفا کند.
وقتی تجربه تدریس به کتاب تبدیل شد
فعالیتهای حاجی ملا محمد خالد رحیمی تنها به منبر، مسجد و کلاسهای آموزشی محدود نمانده و بخشی از حاصل مطالعات و تجربیات او در قالب کتاب به مخاطبان ارائه شده است.
این روحانی روستای دویسه با اشاره به انتشار بیش از ۱۲ جلد از آثار خود اظهار کرد: در طول سالهای فعالیت، کتابهای متعددی در زمینه تفسیر قرآن، مباحث اعتقادی و موضوعات دینی نوشتهام که بخشی از آنها به چاپ رسیده است.
وی افزود: نوشتن این آثار از یک دغدغه آغاز شد؛ احساس میکردم بخشی از مطالبی که برای شاگردان و مردم بیان میکنم، باید ثبت و ماندگار شود تا دیگران نیز بتوانند از آنها استفاده کنند.
رحیمی ادامه داد: از سوی دیگر، تجربه سالها مطالعه و تدریس را نمیخواستم تنها در همان محیط آموزشی باقی بماند، به همین دلیل تلاش کردم این مطالب را به صورت مکتوب در اختیار علاقهمندان قرار دهم.
«نسیم روح و جان»؛ حاصل سالها تدبر و تدریس
وی گفت: در میان آثارش، مجموعه «نسیم روح و جان» جایگاه ویژهای دارد؛ مجموعهای که در دو جلد و با محوریت تفسیر قرآن تدوین شده است.
ماموستا رحیمی درباره این اثر گفت: دو جلد از کتابهای من با عنوان «نسیم روح و جان» منتشر شده که حاصل سالها تدبر در آیات قرآن و تجربه تدریس مستمر این کتاب آسمانی است.
وی بیان کرد: تلاش کردهام در این آثار، مفاهیم آیات قرآن را به زبانی ساده و قابل فهم بیان کنم تا مطالب تنها برای اهل علم و متخصصان قابل استفاده نباشد و عموم مردم نیز بتوانند با مفاهیم آن ارتباط برقرار کنند.
این نویسنده افزود: تدریس قرآن به شاگردان در سنین مختلف باعث شد با نیازهای متفاوت مخاطبان آشنا شوم و همین تجربه در زمان نگارش کتابها نیز مورد توجه من قرار گرفت.
به گفته وی، بخشی از این آثار به تفسیر سورههای فاتحه و بقره و بخشی دیگر به تفسیر جزء بیستونهم قرآن اختصاص دارد.
ثبت تجربهها برای نسلهای آینده
رحیمی معتقد است یکی از دلایل اصلی نگارش آثار دینی، ثبت تجربههایی است که حاصل دههها مطالعه و آموزش بوده و میتواند برای نسلهای آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی گفت: انسان هر اندازه هم که بتواند مطالبی را شفاهی منتقل کند، باز هم بخشی از این دانش و تجربه ممکن است با گذشت زمان از بین برود؛ بنابراین احساس کردم باید آنچه را در طول سالها آموخته و تجربه کردهام، مکتوب کنم.
وی افزود: هدفم این بوده است که این آثار هم برای شاگردان و هم برای عموم مردم قابل استفاده باشد و مطالبی که سالها در کلاسهای قرآن و میان مردم مطرح کردهام، در قالب کتاب نیز باقی بماند.
از عقاید اهل سنت تا تفسیر و تراویح
آثار حاجی ملا محمد خالد رحیمی موضوعات مختلفی در حوزه معارف اسلامی را دربرمیگیرد و در کنار تفسیر قرآن، به مباحث اعتقادی و عبادی نیز پرداخته است.
از جمله آثار او میتوان به «گلستان عقیده و عملیات در عقاید اهل سنت»، «نسیم روح و جان؛ سوره فاتحه و سوره بقره»، «نسیم روح و جان؛ جزء ۲۹»، «تفسیر قرآن» و «روح تراویح» اشاره کرد.
روایت زندگی این روحانی ۷۳ ساله، روایت مردی است که بخش قابل توجهی از عمر خود را در مسیر آموزش قرآن سپری کرده؛ مسیری که از کلاسهای ساده آموزشی در روستا آغاز شده، با تربیت بیش از ۱۰۰ شاگرد ادامه یافته و امروز در قالب مجموعهای از آثار مکتوب، بخشی از تجربه نیم قرن فعالیت قرآنی او را برای نسلهای بعد به یادگار گذاشته است.
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