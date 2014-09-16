به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، "محمد بن عبدالله الرمیحی" معاون وزیر امور خارجه قطر اظهارات "عبدالله الثنی" نخست وزیر لیبی را مبنی بر مداخله دوحه در امور داخلی طرابلس رد کرد.

وی تاکید کرد: این ظهارات بی پایه و اساس بوده و کذب محض است و قطر همچنان بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها پایبند است.

الثنی پیشتر در گفتگو با شبکه اسکای نیوز اعلام کرده بود که 3 هواپیمای قطری حامل تسلیحات نظامی برای گروه مسلح موسوم به فجر لیبی وارد خاک لیبی شده و در فرودگاه معیتیقه فرود آمده است.

وی همچنین در سخنان خود به کمک تسلیحاتی سودان به برخی گروههای مسلح لیبی اشاره کرده بود که وزارت خارجه سودان با انتشار بیانیه ای از احضار کاردار لیبی در این کشور خبر داد.