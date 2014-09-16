به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی سونی پیکچرز کلاسیکس حقوق رسمی فیلم درام «هنوز آلیس» با بازی جولیان مور را خریداری کرده است. مور در این فیلم نقش یک استاد موفق دانشگاه کلمبیا را بازی می‌کند که در حال مبارزه با نشانه‌های زودهنگام بیماری آلزایمر است.

این فیلم درام مستقل که تا کنون نقدهای بسیار مثبتی نیز دریافت کرده است، با اقتباس از رمان پرفروش لیسا جنووا ساخته شده و روز نهم ماه سپتامبر پیش‌نمایش خود را در فستیوال فیلم تورنتو برگزار کرد. مور در مقابل ستارگان شناخته‌شده‌ای از جمله الک بالدوین، کریستن استوارت و کیت بازورت به نقش‌آفرینی می‌پردازد. ماریا شرایور یکی از تهیه‌کنندگان اجرایی آن است.

جولیان مور با حضورش در این فیلم صحبت‌های اولیه برای شانس دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را از همین الان آغاز کرده است. او در فیلم «هنوز آلیس» نقش یک استاد فوق‌العاده زبان‌شناسی را بازی می‌کند که در مبارزه با بیماری‌ای که گریبان‌گیر بیش از 36 میلیون نفر در سراسر جهان است، به آرامی در حال زوال است و روی ازدواج‌اش نیز تاثیر گذاشته، اما او را به جوان‌ترین دخترش نزدیک‌تر کرده است.

ریچارد گلتزر و واش وست‌مورلند این فیلم را برای کمپانی کیلر فیلمز متعلق به کریستین واشون کارگردانی کردند. لکس لاتزوس، جیمز براون و پاملا کافلر تهیه‌کنندگان آن هستند.

این اولین همکاری جولیان مور و کمپانی سونی کلاسیکس نیست. این کمپانی پیش از این نیز دو فیلم بزرگ او یعنی «وانیا در خیابان 42‌ام» در سال 1994 و «امن» محصول سال 1995 را پخش کرده بود.