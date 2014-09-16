حسین ملاقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد کسب ششمین طلای جهانی و المپیک توسط حمید سوریان، با بیان این مطلب اظهار داشت: سوریان یک کشتی گیر تمام عیار و ششدانگ است که هم از نظر فنی و هم از نظر اخلاقی باید الگوی تمام کشتی گیران باشد.

وی اضافه کرد: حمید سوریان با دوری از هرگونه مسایل حاشیه‌ای و غیرورزشی، فقط و فقط به تمرین و ممارست پرداخت و با تکیه بر هوش و ذکاوت بالای خود توانست مزد زحمات چندین ساله‌اش را با ثبت یک رکورد جاودانه بگیرد.

عضو شورای فنی کشتی فرنگی در خصوص قهرمانی تاریخی تیم ملی کشتی فرنگی نیز تصریح کرد: فرنگی کاران ما برای نخستین بار در رقابتهای جهانی قهرمان شدند و این در حالی بود که تمامی اعضای تیم، چه حمید سوریان طلایی و چه آن نفراتی که حداقل امتیاز را نصیب تیم ایران کردند، در قهرمانی ما سهیم بودند.

وی همچنین تاکید کرد: کادر فنی تیم ملی نیز طی ماه‌های گذشته مشکلات و سختی‌های زیادی را پشت سر گذاشت تا بتواند سنگینی بار مسایل حاشیه‌ای کشتی را کاهش دهد.

ملاقاسمی ادامه داد: به جرات می‌توان گفت پیش بینی قهرمانی تیم ملی بسیار سخت و محال بود، چراکه خوش بین ترین کارشناس کشتی نیز تنها می‌توانست تیم ایران را در جایگاه سوم ببیند، اما تقسیم مدال و امتیازات بین تیم‌های رقیب و مدعی و همچنین تلاش و زحمت ملی‌پوشان به بار نشست و نتیجه‌ای تاریخی رقم زد.

وی به عملکرد فدراسیون در ماههای حساس پیش از اعزام تیم کشتی فرنگی به رقابتهای جهانی اشاره کرد و افزود: کشتی فرنگی بعد از رفتن محمد بنا با افت و خیزهای زیادی همراه شد و بسیاری از فرنگی کاران را به مسایل حاشیه‌ای کشاند.

عضو شورای فنی کشتی فرنگی در پایان گفت: حال در نظر بگیرید فدراسیون کشتی در کنار مشکلات مالی شدید و کمرشکن باید با حواشی قهر و آشتی فرنگی کاران در آستانه جام جهانی تهران و اردوهای مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی هم دست و پنجه نرم می‌کرد که به واقع ختم این قائله، کار بزرگ و طاقت فرسایی بود.