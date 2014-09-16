به گزارش خبرگزاری مهر،هاشمي رفسنجاني صبح امروز در ديدار معاون نخست وزير و وزير امور خارجه و امور اروپايي جمهوري اسلواكي، همكاري دوجانبه ايران و اسلواكي را ريشه‌دار و تاريخي خواند و گفت: تاكنون وضعيت نامطلوبي در روابط دو كشور نبوده و در شرايط جديد نيز بايد ظرفيت‌ها را براي گسترش روابط ارتقا داد.



رئیس مجمع تشخیص در پاسخ به سؤال معاون نخست وزير و وزير امور خارجه اسلواكي در اين مورد كه «نظر شما درباره مذاكرات هسته‌اي چيست؟»، گفت: با تحليل مجموعه اتفاقات، مخصوصاً در دوره جديد، ايران در اهداف طرف‌هاي مذاكره ترديد دارد، چون راه‌حل اين مسئله مذاكره است و تشديد تحريم‌ها در ميانه راه مذاكرات، هيچ توجيه سياسي ندارد.



وی با بيان اقدامات ايران براي جلب اعتماد جهاني، گفت: در حرف و عمل ثابت كرديم كه مانند همه كشورها به دنبال استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي هستيم كه دانش آن در ايران بومي شده است و در جنگ تحميلي نشان داديم كه از كاربرد سلاح كشتار جمعي متنفر هستيم.



هاشمي رفسنجاني، راستي‌آزمايي را يكي از اهداف ايران در مذاكرات دانست و گفت: به تعهدات خويش در قبال تحريم‌ها عمل نكردند و انتظار دارند ايران در مسائلي كه هيچ تعهدي ندارد، كوتاه بيايد.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، احتمال دسترسي ايران به سلاح هسته‌اي را بهانه قدرت‌هاي جهاني براي كارشكني در مذاكرات توصيف كرد و گفت: بارها اعلام كرده‌ايم كه استفاده و ساخت سلاح هسته‌اي را براساس مباني اسلامي و انساني حرام مي‌دانيم، اما حفظ دستاوردهاي علمي فرزندان خود در دانش و تكنولوژي هسته‌اي را حق خود مي‌دانيم و از آن كوتاه نمي‌آييم.



وی با ارائه تحليلي از نگاه متفاوت كشورهاي اروپايي به اتحاديه اروپايي، رأي مخالفان گسترش اتحاديه در پارلمان، نقش مسائل اوكراين در آينده اروپا، مشكلات امنيتي ليبي و عراق و عمق ناراحتي مردم اروپا از مسائل اقتصادي، گفت: عقل ديپلماتيك حكم مي‌كند كه اروپايي‌ها با توجه به موقعيت جغرافيايي و منابع غني انرژي ايران و نقش اين كشور در مبارزه با گروه‌هاي تروريستي، در سياست‌هاي خود با جمهوري اسلامي تجديدنظر كنند.



هاشمي رفسنجاني با تشريح اوضاع كشورهايي كه طي دهه اخير مورد اشغال قدرت‌هاي جهاني قرار گرفته‌اند و هنوز هم نيروهاي نظامي آنها در قالب ناتو حضور دارند، گفت: دستاورد حضور تجاوزگرانه و نسنجيده غرب در كشورهاي منطقه، بروز پديده زشت و خشن تروريسم است كه سلاح و منابع مالي خود را از عوامل غرب تهيه مي‌كنند.



رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، حمايت‌هاي غرب و به خصوص آمريكا از طالبان در افغانستان و داعش در سوريه را چراغ سبز آنها به اين گروه‌هاي تروريستي خواند و گفت: متأسفانه غرب تروريسم را به دو گروه خوب و بد تقسيم مي‌كند و براساس منافع خود از بعضي‌ها حمايت و با بعضي‌ها مبارزه مي‌كند كه اين سياست متناقض، موجب خشم و انزجار مردم آزادي‌خواه و به‌ويژه تحت ستم و ظلم تروريست‌ها شده است.



وی رژيم اشغالگر صهيونيست را مظهر تروريست‌هاي دولتي در جهان دانست و گفت: وقتي از جنايات اسرائيل در حق مردم مظلوم و بي‌دفاع غزه حمايت مي‌كنند، بديهي است كه افكار عمومي جهاني در ادعاهاي دروغ آنها ترديد كرده كه اوضاع پيچيده‌تر مي‌شود.



هاشمي رفسنجاني، حضور تروريست‌هاي ايراني در مجالس و مراكز غرب را نمونه‌اي ديگر از سياست يك و بام دو هوا و سردرگمي سياسي قدرت‌هاي جهاني خواند و گفت: ايران قرباني تروريسم است و در هر مبارزه‌اي عليه اين پديده زشت حضور دارد، اما از مدعيان جهان انتظار داريم كه تفاوت‌هاي گفتاري و رفتاري خود را حل كنند.



ميرو سلاو لايچاك نيز در اين ديدار با ارائه گزارشي از اوضاع اقتصادي اتحاديه اروپا و كشور اسلواكي، گفت: كشور ما هم متأثر از مشكلات اقتصادي بود كه در اتحاديه اروپا ايجاد شد.



معاون نخست وزير و وزير امور خارجه و امور اروپايي جمهوري اسلواكي، با اشاره به تاريخچه مناسبات ايران و اسلواكي، گفت: سوابق روابط دو كشور به زماني برمي‌گردد كه اسلواكي بخشي از كشور چكسلواكي بود.



وي با اعلام آمادگي براي گسترش روابط در مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي گفت: حضورم در ايران چراغ سبزي براي اعلام آمادگي توسعه همكاري‌ها در همه زمينه ها، به خصوص مذاكرات هسته‌اي است كه حل مسائل آن شرط گسترش روابط ايران با همه كشورها، مخصوصاً مجموعه اتحاديه اروپاست.



ميرو سلاو لايچاك با اشاره به استفاده كشور متبوعش از مواهب صلح‌آميز انرژي هسته اي، گفت: استفاده از اين انرژي را حق همه كشورها مي‌دانيم و خوشحاليم كه دولت شما راه مذاكره را براي حل مسائل برگزيده است.



معاون نخست وزير و وزير امور خارجه و امور اروپايي جمهوري اسلواكي با ابراز نگراني از گسترش پديده تروريسم، ائتلاف بين‌المللي براي مبارزه با آن را ضروري دانست و گفت: با توجه به تجربيات ارزنده و امكانات و مقبوليت ايران در كشورهاي منطقه، جمهوري اسلامي مي‌تواند در ائتلاف كشورها براي مبارزه با تروريسم مؤثر باشد.



وي درباره مذاكرات هسته‌اي و با تأكيد بر عزم خانم اشتون براي حل اين مسائل، گفت: بهترين راه، پرهيز از ورود به مسائل سياسي و توجه به مسائل فني است.



ميرو سلاو لايچاك در توضيح دورنماي اقتصادي اتحاديه اروپا گفت: به خاطر عدم آينده‌نگري در زمان انتخاب يورو به عنوان پول واحد، دچار مشكلات بانكي و به تبع آن اقتصادي شديم و اميدواريم همه كشورها به تعهدات و مقررات اتحاديه عمل كنند تا دامنه مشكلات گسترش نيابد.



معاون نخست وزير و وزير امور خارجه اسلواكي در بخش پاياني سخنان خويش خطاب به هاشمي رفسنجاني، گفت: تا به حال از خردمندي شما در مسائل سياسي مطالب زيادي شنيده و خوانده بودم و امروز ديدم كه واقعاً تفكرات شما راهكار واقعي حل مسائل داخلي، منطقه‌اي و جهاني است.