بحران آب در کرمان جدی است/ دریاچه های استان در حال خشک شدن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پنجشنبه شب در جلسه شورای آب استان کرمان که با حضور وزیر نیرو معاون پارلمانی رئیس جمهور در سالن پیامبر استانداری کرمان برگزار شد، گفت: انتقال آب از خلیج فارس در حال اجراست و طرح انتقال آب از بهشت آباد نیز انتظار می رود با کمک وزیر نیرو به استان کرمان نهایی شود.

وی در ادامه ابراز داشت: در کنار کارهایی چون طرح انتقال آب به استان کرمان که در دولت تدبیر و امید در حال انجام است ما نیز مصمم شده ایم تا بتوانیم آب را در کرمان مدیریت و تولید کنیم؛ آبی که متاسفانه به دلیل ارزان بودن و بی دقتی کشاورزان و عدم نظارت باعث شده است که مصرف بی رویه آب را در بخش کشاورزی داشته باشیم و در نهایت هم محصولی به دست آید که صرفه اقتصادی ندارد و استان کرمان را نه تنها در آستانه بحران بلکه در درون بحران کمبود آب قرار دهد.

وی افزود: از سه ماه قبل طرحی را تحت عنوان پلیس آب یا همیاران آب با هدف صرفه جویی در بخش کشاورزی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در کنار طرح انتقال آب که توسط دولت انجام می شود را دنبال می کنیم.

رزم حسینی در ادامه اذعان داشت: موفقیت طرح همیاران آب یا پلیس آب نیاز به اراده ای آهنین دارد، متاسفانه کشاورزان عادت به اسراف و مصرف آب مجانی دارند و باید در این زمینه عدالت رعایت شود و در زمینه چاه های غیرمجازی که در استان ایجاد شده است و باعث کم آبی در استان شده است تمهیداتی جدی اندیشیده شود.

استاندار کرمان اظهار داشت: اگر همدلی همه مسئولین و ارکان حکومت در امر مهار اسراف گونه آب توسط بخش کشاورزی وجود داشته باشد ، این طرح به بهترین شکل اجرا خواهد شد و کشاورزان نیز استقبال خوبی از آن خواهند کرد و دیگر شاهد مهاجرت از استان نخواهیم بود.

وی همچنین افزود: از آنجا که کرمان نخستین استان در کشور است که شورای آب را تشکیل داده است و همه دستگاه های اجرایی استان در این شورا مشارکت دارند، چنانچه طرح پلیس آب یا همیاران آب استان کرمان در وزارت نیرو تصویب شود، استانداری کرمان آمادگی دارد اجرای این طرح را بدون هیچگونه ملاحظه کاری انجام دهد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان در پایان گفت: مردم نمی دانند که دریاچه های ارومیه ای در زیر کرمان واقع است و متاسفانه در حال خشک شدن است و اگر کشاورزان ندانسته آب را هدر می دهند؛ باید بدانند آبی که اسراف می کنند متعلق به همه نسل هاست و آیندگان نیز از این آب ها سهم دارند و نباید اجازه داد از آب استفاده بی رویه داشته باشند.

وی همچنین گفت: مسئله آب بسیار مهم تر از نفت بوده و آبی که مجانی است اسراف گونه مصرف می شود و اگر کشاورزان بدانند در آینده با چه مشکلاتی روبرو می شوند ، در مصرف آب صرفه جویی می کنند.

لزوم ایجاد بازار آب در کشور

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در ادامه این جلسه گفت: بحران آب نه تنها در کرمان بلکه در کشور به صورت جدی است و حل نخواهد شد مگر نگاه اقتصادی به آن شود .

محسن جلال پور ادامه داد: بعد از انقلاب با آن قانون توزیع عادلانه آب عملا آب از سنت قدیمی گرفته و به بخش دولت سپرده شد و متاسفانه حاکمیت لازم را نتوانست داشته باشد و آب در جامعه به عنوان کالایی مطرح شده است که مردم بسیار اسراف می کنند و با اسراف اولین ضربه را به خود وارد می آوردند.

وی با بیان اینکه بالاترین محصولی که ما در حال استفاده و برداشت و صادر کردن آن هستیم پسته است که با محاسبه در طول 50 سال گذشته میزان صادر شدن پسته حدود 30 میلیارد دلار و آب به قیمت امروز معادل 80 میلیارد دلار مصرف شده است و دیگر برنخواهد گشت.

برداشت 120 گرم محصول در کرمان به ازاء مصرف یک متر مکعب آب

وی افزود: اصلی ترین نیاز ، ایجاد بازار آب در کشور و ارائه آب با قیمت واقعی است و باید آب ارزش پیدا کند و آن را هدر نداده و در شرایطی قرار دهیم که خریدار آب قدرت رقابت داشته باشد و در نهایت استفاده، بهره وری بیشتر را دارد و عالی ترین و مورد نیاز ترین بحثی است که باید مطرح شود.

جلال پور اظهار داشت: می توان بازار آب را به عنوان پایلوت ابتدا در خود استان کرمان به وجود آورد و ما به عنوان بخش خصوصی این را راه اندازی کنیم تا بتوانیم جلوی بسیاری از هدررفت ها را بگیریم.

وی در پایان بیان داشت: متاسفانه از هر متر مکعب آب در دنیا حدود یک کیلو محصول برداشت می شود اما در استان کرمان 120 گرم محصول برداشت می گردد.

آبرسانی به 941 روستای کرمان به وسیله تانکر

معاون عمرانی استاندار کرمان نیز در ادامه این جلسه گفت : 941 روستا در کرمان با تانکر آبرسانی می شوند و تبعات زیادی در روند فعلی مصرف آب چون بحث های بزهکاری و جرائم به علت از دست رفتن فرصت های شغلی وجود خواهد داشت بنابر این قضیه مصوبه هایی را به وجود آورده ایم.

محمدجواد کامیاب ادامه داد: تخریب سفره های زیرزمینی، خشک شدن باغات و درختان، نشست زمین و کیفیت نامطلوب آب، تبعات اجتماعی مانند حاشیه نشینی و به وجود آمدن جرائم و بزهکاری هایی به علت از دست رفتن فرصت های شغلی را به وجود می آورد.

وی اولین مصوبه را در بحث راهکارهای صرفه جویی در مصرف منابع آب کشاورزی (مدیریتی) را در مصوبه اول آموزش بهره برداران در زمینه انتقال دانش نوین آبیاری و دومین مصوبه را همسو کردن نهادهای اجرایی فرمانداری ها و قضایی و انتظامی در انسداد چاه های غیرمجاز نام برد .

کامیاب تشکیل شورای حفاظت منابع آب شهرستان ها و ارائه گزارش ماهیانه به شورای آب استان، استفاده از سیستم نوین آبیاری در مزارع و باغات با حفظ سطح زیر کشت موجود، بحث لوله گذاری در سطح مزارع، باغات و خطوط انتقال آب و حذف کشت های با مصرف آب زیاد و راندمان پایین تولید محصول و اصلاح و بهبود روش های آبیاری و تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی اراضی از دیگر مصوبات در بحث راهکارهای صرفه جویی در مصرف منابع آب کشاورزی است.

وی از مصوبه دیگری در زمینه استفاده از روش های زارعی به منظور کاهش تبخیر و تعرق و ترویج آن خبر داد و افزود: همچنین این مصوبه در خصوص بحث خاموشی و عدم بهره برداری موتور پمپ های کشاورزی در فصول عدم نیاز باغ ها و مزارع توسط بهره بردار با مدیریت جهاد کشاورزی است.

این مسئول گفت : اگر استقبال مردم هر منطقه نباشد ما کار را در منطقه ای دیگر شروع خواهیم کرد و کشاورزان باید بدانند برای به نتیجه رسیدن و حیات داشتن در این بخش باید همکاری های لازم را بدون اجبار با این طرح داشته باشند .

کامیاب مصوبه یا راهکار بعدی را بررسی کاهش سطح زیر کشت متناسب با آب ورودی دشت ها دانست و 10 هزار حلقه چاه در استان کرمان را ظرف مدت دو سال برقی می کنیم تا مدیریت آب را بتوانیم از این طریق نیز کنترل کنیم.

وی از نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی کلیه چاه ها و تحویل حجمی آب خبر داد و افزود: تعیین تکلیف چاه های کشاورزی غیرمجاز نیز در دستور کار قرار دارد

معاون عمرانی استاندار کرمان در مجموع آب کشاورزی را پنج هزار و 910 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: میزان صرفه جویی در پایان این طرح پنج ساله به مقدار هزار و 725 مترمکعب و 30 درصد است و کل اعتبار مورد نیاز در بخش دولتی دو هزار و 417 میلیارد تومان با تسهیلات دو هزار و 550 میلیارد تومان و در بخش خصوصی نیز 525 میلیارد تومان می باشد.

وی در ادامه سه راهکار دیگر را برای صرفه جویی در آب شرب لازم دانست و گفت: کاهش پرت شبکه های آب شرب شهری و روستایی که نسب به کشاورزی گران است اولین مصوبه در این خصوص است که 820 میلیارد تومان هزینه برای آن برآورد شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمان ادامه داد: مصوبه دوم نیز قطع انشعابات غیرمجاز در شهرها و روستاها است که 15 هزار در روستا و 15 هزار در شهر که همگی هدفمند هستند و مدیران متعهد شده اند که آن را دنبال کنند.

وی مصوبه نهایی و سوم را در بحث آب شرب تعویض کنتورهای خراب عنوان کرد و گفت: در این سه مصوبه از مجموع 270 میلیون مترمکعب آب می توان 47 میلیون مترمکعب آب یعنی حدود 18 درصد می توانیم ظرف مدت پنج سال صرفه جویی کنیم.

کامیاب کل آب مصرفی در بخش کشاورزی و شرب شش هزار و 180 میلیون مترمکعب دانست و افزود: ما اگر می خواستیم آب ها را در حد مجاز استفاده کنیم حداقل 20 تا 40 درصد می توانیم استفاده کنیم یعنی با صرفه جویی و رعایت همه آیتم ها باز نیازمند انتقال آب حوزه به حوزه می باشیم.

لزوم برخورد جدی با متخلفان در حوزه آب

نماینده ولی فقیه در استان کرمان نیز در جلسه شورای آب کرمان ضمن بیان روایتی از امام حسن مجتبی (ع) مبنی بر اینکه" اگر نعمت عقل مورد عنایت همه مردم باشد و اهمیت مسئله عقل را درک کنند هم دنیای آن ها درست می شود و هم آخرت آن ها" گفت: بعد از پیروزی انقلاب چندین هزار حلقه چاه بدون مجوز و چندین هزار حلقه چاه نیز با مجوز در اختیار مردم قرار گرفت واین خطر بزرگ را همه مسئولان درک کرده و برنامه ریزی هم به عمل آورده اند.

آیت الله سید یحیی جعفری افزود: در همه امور اعتدال باید مورد عنایت و توجه قرار گیرد و مسئولان و قشرهای مختلف مردم و کشاورز و غیر کشاورز اعتدال را بفهمند.

آیت الله جعفری بیان داشتند: کشاورزان باید شرایط را درک کنند و اگر کسی تخلف کرد باید به شدت مجازات شود تا بداند مسئله بسیار جدی است و اگر مردم بخواهند با همان شیوه قبل از آن استفاده کنند به هیچ جایی نمی رسند.

امام جمعه کرمان تصریح کرد: در هر حال بنده بیش از 30 سال است که در سمت امامت جمعه و نمایندگی اول حضرت امام و امروز هم نمایندگی مقام معظم رهبری بوده و همه وقت هم حامی مسئولان بزرگوار بوده و هستم و خواهم بود.

وی تصریح کرد: از روزی که به خاطر دارم کسی مانند رزم حسینی و با همکاری وزرا و دولت تا این اندازه برای آب و اسراف و اینگونه مسائل وقت نگذاشته اند و تا به امروز که خطر ما را احاطه کرده است فکر ریشه ای و اساسی برای حل این معضل صورت نگرفته است.

امام جمعه کرمان بیان داشت: این خطر را همه توده های مردم باید درک کنند و برای نمایندگانشان جلسه گذشاته و مسئله را مطرح کنید و اگر از آنچه شما مقرر داشتید تخلف کرد باید به شدت مجازات شوند تا بفهمند که مسئله جدی است و مردم همان رویه و شیوه سابق را ادامه دهند کار به جایی خواهد رسید که دیگر هیچ راه علاج و چاره ای برای ما نخواهد ماند.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ادامه داد: در سخنرانی و گزارش خیلی ساده است که بگوییم آب را از بهشت آباد و خلیج فارس می آوریم اما در عمل برای تامین بودجه و سایر اقدامات مشکلات و سختی هایی بر سر راه است.

وی گفت: باید نمایندگان تمامی کشاورزان جمع شوند مسئله را همانطور که به ما تفهیم کردید به نمایندگان کشاورزان نیز تفهیم کنیم و خطر را گوشزد و برخورد قاطع را تفهیم کنید.