آزادكاران روسی در ترکیب تیمهای آسیایی/ دلشاد منصوراف دست بردار نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، رشيد قربان اف در وزن 74 كيلوگرم از ازبكستان،‌ رحمان ابراهانوف از قطر و زليم خان يوسوپوف از تاجيكستان در وزن 65 كيلوگرم، سه كشتي گير داغستاني الاصل هستند كه در بازیهای آسیایی به ميدان مي روند.

البته گفته می شود قربان قربان اف از ازبكستان در وزن 125 كيلوگرم و حميد جليل اف در وزن 74 كيلوگرم از تاجيكستان به دليل مصدوميت در اين بازيها حضور ندارند.

ازسویی دیگر دلشاد منصوراف كشتي گير كهنه كار ازبك نیز اعلام کرده در بازيهاي آسيايي به ميدان مي رود. هنوز مشخص نیست منصوراف قصد دارد در كدام وزن كشتي بگيرد، اما احتمال حضور وي در وزن 61 كيلوگرم بيشتر به نظر مي رسد.

رقابتهاي كشتي بازيهاي آسيايي اينچئون روزهاي 5 تا 9 مهرماه برگزار مي شود.