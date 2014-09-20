  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ شهریور ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

بازيهاي آسيايي اينچئون - كره جنوبي؛

آزادكاران روسی در ترکیب تیمهای آسیایی/ دلشاد منصوراف دست بردار نیست!

آزادكاران روسی در ترکیب تیمهای آسیایی/ دلشاد منصوراف دست بردار نیست!

در حالی از ترکیب تیم های شرکت کننده در رقابتهاي كشتي بازيهاي آسيايي اينچئون رونمایی می شود که نام سه آزادكار داغستان روسیه نیز در ترکیب تیمهای قطر، ازبکستان و تاجیکستان قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رشيد قربان اف در وزن 74 كيلوگرم از ازبكستان،‌ رحمان ابراهانوف از قطر و زليم خان يوسوپوف از تاجيكستان در وزن 65 كيلوگرم، سه كشتي گير داغستاني الاصل هستند كه در بازیهای آسیایی به ميدان مي روند.

البته گفته می شود قربان قربان اف از ازبكستان در وزن 125 كيلوگرم و حميد جليل اف در وزن 74 كيلوگرم از تاجيكستان به دليل مصدوميت در اين بازيها حضور ندارند.

ازسویی دیگر دلشاد منصوراف كشتي گير كهنه كار ازبك نیز اعلام کرده در بازيهاي آسيايي به ميدان مي رود. هنوز مشخص نیست منصوراف قصد دارد در كدام وزن كشتي بگيرد، اما احتمال حضور وي در وزن 61 كيلوگرم بيشتر به نظر مي رسد.

رقابتهاي كشتي بازيهاي آسيايي اينچئون روزهاي 5 تا 9 مهرماه برگزار مي شود.

کد مطلب 2373534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها