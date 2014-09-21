به گزارش خبرگزاری مهر، در بیست و دومین کنگره بینالمللی آبیاری و زهکشی و شصت و پنجمین اجلاس کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشیدر کره جنوبی، "سعید نیریزی" با کسب بیشترین آرا به سمت ریاست این کمیسیون برگزیده شد.
به گفته "سیداسداله پرونداد اسدالهی" دبیرکل کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 50 سال است که عضو کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی بوده و این نخستین بار است که به ریاست این نهاد بینالمللی انتخاب میشود.
وی افزود: انتخاب سعید نیریزی به عنوان نماینده کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برای ریاست کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی (ICID)، موفقیت علمی بزرگی برای کشورمان محسوب میشود.
در شصت و پنجمین اجلاس کمیسیون بینالمللی آبیاری و زهکشی (ICID)، ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو، محمد حاج رسولیها مشاور وزیر نیرو، نمایندگان وزارت نیرو و کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران حضور داشتند.
پیش از این، ریاست این کمیسیون که هر 3 سال یکبار انتخاب میشود را کشور چین برعهده داشت.
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