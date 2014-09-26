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۴ مهر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۷

قاضی زاده در گفتگو با مهر:

راه توبه و بازگشت فتنه گران باز است/ خاتمی باید هزینه اقداماتش را بپردازد

راه توبه و بازگشت فتنه گران باز است/ خاتمی باید هزینه اقداماتش را بپردازد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: راه بازگشت برای آقای خاتمی باز است و بسته نیست، در توبه همیشه باز است اما آقای خاتمی باید بپذیرد که خطا کرده و از مردم و رهبری انقلاب عذرخواهی کنند و هزینه اقداماتش را بپردازد.

امیر حسین قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به تلاش برخی اصلاح طلبان برای بازگرداندن خاتمی به عرصه سیاسی کشور تحت عنوان آشتی ملی گفت: اگر کشور بخواهد به بالندگی برسد باید مشخص شود که افرادی که قانون شکنی و تلاش داشته اند از طریق آشوب و اغتشاش به خواسته های سیاسی خود دست یابند هرگز در این نظام به جایی نمی رسند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازگرداندن افرادی که انسجام ملی و امنیت کشور را هدف قرار داده بودند تحت عنوان آشتی ملی موجب می شود که این اقدام سیاسی غیر قانونی تبدیل به یک روال شده و در این صورت کشور هرگز روی آرامش را نخواهد دید.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه بازگشت برای آقای خاتمی باز است و بسته نیست، در توبه همیشه باز است اما آقای خاتمی باید بپذیرد که خطا کرده و از مردم و رهبری انقلاب عذرخواهی کنند و هزینه اقداماتش را بپردازد.

وی تاکید کرد: خاتمی بدون پرداخت هزینه اقداماتش هرگز نمی تواند به نظام بازگردد.

قاضی زاده در مورد میزان ایفای نقش خاتمی در صورت اقرار به اشتباهات و بازگشت به نظام گفت: میزان ورود خاتمی به نظام بستگی به میزان جرم و میزان عطوفت نظام به وی دارد، خاتمی باید ابتدا توبه کند و بعد از آن در مورد میزان بازگشتش به نظام چانه بزند.

کد مطلب 2377838

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