  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۷

استقبال از پیکر مطهر خلبان شهید مهدوی در الوند

استقبال از پیکر مطهر خلبان شهید مهدوی در الوند

قزوین- پیکر مطهر شهید خلبان مهدوی عصر شنبه با استقبال مردم الوند وارد این شهر شد.

دریافت 9 MB
کد مطلب 6938503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها