https://mehrnews.com/x3cYR7 ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۷ کد مطلب 6938503 استانها قزوین استانها قزوین ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۷ استقبال از پیکر مطهر خلبان شهید مهدوی در الوند قزوین- پیکر مطهر شهید خلبان مهدوی عصر شنبه با استقبال مردم الوند وارد این شهر شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6938503 کپی شد مطالب مرتبط وداع مردم میاندرود با پیکر شهید «امیرحسین سلیمزاده» پیکر شهید حامد اکاتی در خانببین با حضور مردم تشییع شد همپای هجرت تلگراف: چگونه یک بمب آمریکایی مراسم عروسی ایران را غرق در خون کرد؟ تداوم خارج کردن پیکر شهدای غزه از زیر آوار تابستان خونین ۶۰؛ بازخوانی سلسله ترورهای هدفمند در مسیر تثبیت نظام روایت دختر خراسانی در جنوب؛ از قاب مامایی تا سنگر خیابان برچسبها الوند تشییع شهدا جنگ رمضان
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