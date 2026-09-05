سرقت ۱۰ میلیارد طلا در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش سرقت طلا در کلانشهر مشهد دستورات ویژه برای پی گیری سریع موضوع صادر شد.در مرحله اول این عملیات، با گزارش سرقت طلا به ارزش ۲ میلیارد ریال، تحقیقات پلیسی حاکی از آن بود متهمان به شهرستان تایباد فرار کرده اند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: تیم های تجسس کلانتری ۱۱ تایباد در این مرحله وارد عمل شدند و با دستگیری ۲ متهم، یک مالخر اموال سرقتی را دستگیر کردند. با دستور مرجع قضایی طلاهای سرقتی به مالباخته تحویل داده شد.

وی گفت: تیم های تجسس کلانتری طبرسی شمالی مشهد نیز در مرحله نهایی این عملیات متهمی که در یک سایت واسطه گری خرید و فروش طلا ، ۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال خریداری و با ترفند زمانبر بودن انتقال وجه، با نشان دادن رسید جعلی سرقت کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.

نگهبان افزود: تحقیقات از متهمان با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.