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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹

سرقت ۱۰ میلیارد طلا در مشهد

سرقت ۱۰ میلیارد طلا در مشهد

مشهد- فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: در پی گزارش سرقت ۱۰ میلیارد طلا در کلانشهر مشهد دستورات ویژه برای پیگیری سریع موضوع صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد احمد نگهبان عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش سرقت طلا در کلانشهر مشهد دستورات ویژه برای پی گیری سریع موضوع صادر شد.در مرحله اول این عملیات، با گزارش سرقت طلا به ارزش ۲ میلیارد ریال، تحقیقات پلیسی حاکی از آن بود متهمان به شهرستان تایباد فرار کرده اند.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: تیم های تجسس کلانتری ۱۱ تایباد در این مرحله وارد عمل شدند و با دستگیری ۲ متهم، یک مالخر اموال سرقتی را دستگیر کردند. با دستور مرجع قضایی طلاهای سرقتی به مالباخته تحویل داده شد.

وی گفت: تیم های تجسس کلانتری طبرسی شمالی مشهد نیز در مرحله نهایی این عملیات متهمی که در یک سایت واسطه گری خرید و فروش طلا ، ۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون ریال خریداری و با ترفند زمانبر بودن انتقال وجه، با نشان دادن رسید جعلی سرقت کرده بود شناسایی و دستگیر کردند.

نگهبان افزود: تحقیقات از متهمان با هماهنگی مرجع قضایی ادامه دارد.

کد مطلب 6938407

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