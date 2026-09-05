ورود ممنوع؛ کمین مرگ و غرق شدگی در استخرهای کشاورزی یزد

خبرگزاری مهر - گروه استانها، محدثه میرجلیلی؛ گرمای هوا و افزایش تمایل کودکان و نوجوانان به حضور در محیطهای آبی، هر ساله احتمال وقوع حوادث غرقشدگی را افزایش میدهد؛ اما در استان یزد، بخشی از این خطر نه در استخرهای شنا، بلکه در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و کانالهای انتقال آب پنهان شده است.
استخرهایی که در ظاهر بخشی از تأسیسات کشاورزی هستند، اما به دلیل عمق زیاد، دیوارههای شیبدار و لغزنده و دشواری خروج از آب، میتوانند در چند لحظه به محل وقوع یک حادثه مرگبار تبدیل شوند.
۷ حادثه غرقشدگی در پنج ماه نخست سال
رئیس اورژانس استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت هفت مورد حادثه غرقشدگی طی پنج ماه اخیر در استان خبر داده است؛ آماری که نشان میدهد موضوع غرقشدگی همچنان یکی از دغدغههای جدی حوزه حوادث و فوریتهای پزشکی استان است.
جواد سهیلی تصریح کرد: متأسفانه در پنج ماه گذشته، استان یزد شاهد حوادث تلخ غرقشدگی در استخرهای کشاورزی، کانالهای آب و استخرهای شنا بوده است که در بسیاری از موارد به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی، به قیمت جان شهروندان تمام شده است.
رئیس اورژانس یزد با تأکید بر اینکه بسیاری از این حوادث در استخرهای غیرمجاز یا زمینهای کشاورزی رخ داده است، افزود: بسیاری از استخرهای کشاورزی فاقد حفاظ ایمنی و تابلوهای هشداردهنده هستند. از کشاورزان و مالکان استخرها تقاضا میشود نسبت به محصور کردن محیط و ایمنسازی استخرها اقدام فوری انجام دهند.
سهیلی در پایان از والدین خواست تا با توجه به فصل گرما و تمایل کودکان به بازی در محیطهای آبی، نظارت جدی بر فرزندان خود داشته باشند و از نزدیک شدن آنان به کانالهای آب و استخرهای ذخیره کشاورزی که برای شنا طراحی نشدهاند، بهشدت جلوگیری کنند.
ایمنی استخرهای کشاورزی؛ شرط غیرقابلاغماض صدور و تمدید پروانه در یزد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به پرسشی درباره حوادث غرقشدگی در استخرهای کشاورزی اظهار داشت: رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در حوزه ایمنی، پیشگیرانه و شرطمحور است و رعایت الزامات ایمنی را یک توصیه صرف نمیدانیم، بلکه آن را شرط قانونی فعالیت میدانیم.
عباس حاجی حسینی افزود: بر اساس مقررات جاری، فنسکشی و رعایت تمامی الزامات ایمنی از جمله نصب تابلوی هشدار و حفاظ، از پیشنیازهای دریافت یا تمدید پروانه بهرهبرداری است که توسط نظام مهندسی کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: واحدهای دارای مجوز باید تأییدیههای لازم در حوزه ایمنی را داشته باشند و بدون رعایت این الزامات، امکان دریافت یا تمدید پروانه بهرهبرداری وجود ندارد.
حاجیحسینی با اشاره به استخرهای فاقد حفاظ و حصارکشی گفت: استخرهایی که متأسفانه در آنها حادثه رخ میدهد و الزامات ایمنی را رعایت نکردهاند، یا به صورت غیرمجاز و بدون اطلاع سازمان احداث شدهاند یا در فرآیند تمدید پروانه، ملزم به رفع نواقص ایمنی شدهاند اما هنوز نسبت به ایمنسازی اقدام نکردهاند.
وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در زمان تمدید پروانهها، کوچکترین تخطی از پروتکلهای ایمنی را نمیپذیرد و تا زمانی که نواقص ایمنی برطرف نشود، پروانه بهرهبرداری تمدید نخواهد شد.
ایمنی، خط قرمز تمدید پروانه
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر قاطعیت در نظارت بر استخرهای کشاورزی گفت: رعایت موارد ایمنی در بازدیدهای دورهای، به عنوان خط قرمز صدور و تمدید پروانه مورد توجه قرار میگیرد و مالکانی که نسبت به ایمنسازی استخر خود اقدام نکنند، در فرآیند اداری صدور یا تمدید مجوز با توقف مواجه خواهند شد.
حاجیحسینی در پایان از رسانه خواست در اطلاعرسانی درباره حوادث غرقشدگی در استخرهای کشاورزی، میان استخرهای دارای مجوز و استخرهای غیرمجاز یا فاقد الزامات ایمنی تفکیک قائل شوند و گفت: بخش مهمی از این حوادث به بهرهبرداری غیرمجاز و بیتوجهی به الزامات ایمنی بازمیگردد و رعایت این الزامات باید از سوی مالکان استخرها جدی گرفته شود.
استخر کشاورزی؛ جایی برای ذخیره آب، نه شنا
استخرهای کشاورزی با هدف ذخیره و مدیریت آب احداث میشوند و اساساً برای شنا و تفریح طراحی نشدهاند. با این حال، قرار گرفتن برخی از این استخرها در نزدیکی مناطق مسکونی، مزارع و مسیرهای تردد و همچنین نبود حفاظ مناسب، دسترسی افراد بهویژه کودکان و نوجوانان را آسان میکند.
خطر زمانی جدیتر میشود که فردی وارد آب شود و پس از گرفتار شدن، امکان خروج از استخر را نداشته باشد. دیوارههای شیبدار و لغزنده بسیاری از این استخرها عملاً امکان گرفتن دست و بالا آمدن را دشوار میکند و همین ویژگی، حتی توانایی شنا را نیز به عاملی برای اطمینان کاذب تبدیل میکند.
مرگ نوجوان ۱۵ ساله؛ زنگ خطر دوباره به صدا درآمد
تازهترین هشدارها در حالی مطرح میشود که هفته گذشته، غرقشدن یک نوجوان ۱۵ ساله در یک استخر کشاورزی در حومه یزد، بار دیگر توجهها را به خطر این سازهها جلب کرده است.
در پی اعلام این حادثه، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و پس از تأیید فوت نوجوان، تیم بررسی صحنه جرم و عوامل انتظامی با همراهی بازپرس ویژه در محل حاضر شدند و اقدامات قانونی لازم را انجام دادند.
هشدار دادستانی یزد درباره استخرهای کشاورزی
دادستان استان یزد نیز در پی این حادثه نسبت به خطرات استخرهای ذخیره آب کشاورزی هشدار داد و تأکید کرد این استخرها به هیچ عنوان محل مناسبی برای شنا و تفریح نیستند.
مهدی حسنپور گفت: عمق زیاد، دیوارههای شیبدار و لغزنده، دشواری خروج از آب و نبود تجهیزات نجات از جمله عواملی هستند که استخرهای کشاورزی را به نقاط پرخطر برای غرقشدگی تبدیل میکنند.
وی تأکید کرد: از این رو کودکان و نوجوانان نباید حتی برای لحظاتی در اطراف این استخرها بدون مراقبت رها شوند و خانوادهها باید دسترسی فرزندان خود به چنین محیطهایی را جدی بگیرند.
دادستانی یزد همچنین از شهروندان خواسته است به تابلوهای هشدار و علائم «ورود ممنوع» توجه کنند و از ورود به محوطه استخرهای کشاورزی خودداری کنند؛ چراکه حتی توانایی شنا نیز نمیتواند افراد را در برابر خطرات این استخرها مصون کند.
نجات غریق بدون مهارت میتواند قربانی دیگری بسازد
یکی از نکات مهم در حوادث غرقشدگی، نحوه واکنش اطرافیان است. در صورت مشاهده فردی که در حال غرقشدن است، افراد فاقد مهارت و تجهیزات لازم نباید برای نجات او وارد آب شوند.
تلاش هیجانی و غیرایمن برای نجات ممکن است باعث شود فرد نجاتدهنده نیز گرفتار شود و شمار قربانیان افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی، تماس فوری با نیروهای امدادی و استفاده از روشهای ایمن کمکرسانی، مهمترین اقدام است.
مسئولیت فقط متوجه یک دستگاه نیست
واقعیت این است که کاهش آمار غرقشدگی در استخرهای کشاورزی تنها با هشدارهای مقطعی امکانپذیر نیست. خانوادهها، مالکان و بهرهبرداران استخرها، دستگاههای متولی کشاورزی، مدیریت بحران، شهرداریها و دهیاریها و دستگاههای امدادی هر کدام در پیشگیری از این حوادث نقشی دارند.
از یک سو، خانوادهها باید مراقبت از کودکان و نوجوانان را جدی بگیرند و از سوی دیگر، مالکان و بهرهبرداران نمیتوانند خطر دسترسی افراد به استخرهای ناایمن را نادیده بگیرند.
وقتی آمار اورژانس از هفت حادثه غرقشدگی در پنج ماه خبر میدهد و در همین بازه، ماه شهریور مرگ یک نوجوان ۱۵ ساله در استخر کشاورزی رخ میدهد، مسئله دیگر یک حادثه موردی نیست؛ این آمار یک زنگ خطر برای ایمنسازی استخرهای کشاورزی در استان یزد است.
پیشگیری از حادثه، بسیار کمهزینهتر از جستوجوی پیکر یک کودک یا نوجوان در عمق استخری است که اساساً برای شنا ساخته نشده است.
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