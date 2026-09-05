به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نوری اظهار کرد: توصیه می شود تجمعات شبانه با حضور جمعیت در کنار و حاشیه بزرگراه ها بویژه در بلوار وکیل آباد به دلیل سرعت بالای وسایل نقلیه و احتمال خروج زیاد آن برگزار نشود.

رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: از طرفی اصولا تجمعات نه در حاشیه معابر بلکه در مکان های ایمن پیش بینی شده در مسیر پیاده روها و بویژه در پیاده رو معابر کندرو در بافت مرکزی و خیابان ها با تردد آرام انجام شود.

به گفته وی، تجمعات در میادین و حاشیه معابر و سایر مکان ها به صورتی انجام شود که رانندگان در زمان تردد بویژه در موقع گردش، نقطه کوری در حرکت نداشته باشند.

نوری ادامه داد: متاسفانه هر ماه شاهد ۲ تا ۳ خروج خودرو در مسیر بلوار وکیل آباد مشهد هستیم که متاسفانه این خروج ها با فوت و جراحت شهروندان و بروز خسارت همراه است، البته بیشتر این حوادث در مسیر غرب به شرق و هنگام بازگشت خودروها از طرقبه-شاندیز و به دلیل شیب این مسیر به سمت میدان آزادی رخ می هد.

رئیس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: طی ۶ ماه گذشته به جز حادثه تلخ (۱۰ شهریورماه) بلوار وکیل آباد مشهد که باعث فوت و جراحت تعدادی از شهروندان شد. حادثه برخورد خودرو با تجمعات مردمی شبانه نداشته ایم.

وی همچنین به وقوع یک فقره تصادف فوتی در شب گذشته در بولوار شهید «کاوه» مشهد اشاره و بیان کرد: در جریان این حادثه پدر و پسر جان خود را از دست دادند و علت حادثه سرعت بالای خودروی سواری بوده است که متاسفانه در حوادث مشابه علت اصلی تصادفات منجر به فوت در معابر تندرو و بزرگراهی است.