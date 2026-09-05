قیمت طلا، سکه و اونس امروز ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در آخرین معاملات اعلام‌شده، -امروز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵- شاهد ثبت قیمت‌های جدید برای انواع طلا و سکه بود. بر اساس آخرین نرخ‌های اعلامی، هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۲۳ میلیون و ۶۵۳ هزار تومان معامله می‌شود و طلای ۲۴ عیار نیز به ۳۱ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش، قیمت هر مثقال طلا (مظنه تهران) ۱۰۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین قیمت هر اونس طلای جهانی در بازارهای بین‌المللی ۴ هزار و ۴۳۰ دلار ثبت شده است.

در بازار سکه نیز قیمت سکه طرح جدید به ۲۳۵ میلیون تومان رسیده است. سکه طرح قدیم نیز با قیمت ۲۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. نیم‌سکه ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۶۴ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین قیمت هر قطعه سکه گرمی در معاملات امروز ۳۴ میلیون تومان اعلام شده است.

بررسی تغییرات اعلام‌شده در جدول قیمت‌ها نشان می‌دهد سکه طرح جدید نسبت به نرخ قبلی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته، در حالی که سکه طرح قدیم با رشد ۳ میلیون تومانی همراه بوده است. ربع‌سکه نیز ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و سکه گرمی با رشد یک میلیون تومانی مواجه شده است.

در بخش طلای خام نیز طلای ۱۸ عیار نسبت به نرخ قبلی ۲۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داشته و طلای ۲۴ عیار نیز ۳۸۵ هزار تومان گران‌تر شده است. مظنه تهران نیز یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان افزایش قیمت را ثبت کرده است.