آیت الله غفوری و حبیبی ارتقای درجه فرمانده هوانیروز را تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب‌الله غفوری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیامی مشترک، ارتقای درجه امیر سرتیپ خلبان سید قاسم خاموشی، فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفتند.

در این پیام آمده است: ارتقای شایسته جنابعالی به درجه پرافتخار سرتیپی، بیانگر تعهد، تلاش و سال‌ها خدمت صادقانه در مسیر تقویت نظام جمهوری اسلامی و صیانت از مرزهای کشور است و این موفقیت را صمیمانه تبریک می‌گوییم.

در ادامه این پیام عنوان شده است: این توفیق ارزشمند حاصل سال‌ها مجاهدت مؤمنانه، مدیریت جهادی، تخصص و حضور مؤثر در عرصه دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارتقای توان بازدارندگی نیروهای مسلح است و از این رو، مایه افتخار و مباهات خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین در این پیام با اشاره به جایگاه نیروهای مسلح تأکید کرده‌اند: مردم شریف و ولایت‌مدار کرمانشاه به فرزندان خود در نیروهای مسلح، به‌ویژه فرماندهان شجاع و توانمند ارتش جمهوری اسلامی ایران، افتخار می‌کنند و این ارتقای درجه را برگ دیگری از کارنامه خدمت یکی از چهره‌های افتخارآفرین استان می‌دانند.

در بخش دیگری از پیام آمده است: این موفقیت را به امیر سرتیپ خلبان سید قاسم خاموشی، خانواده معزز و همرزمان وی تبریک عرض کرده و از خداوند متعال برای ایشان سربلندی و توفیق روزافزون در مسیر خدمت به میهن اسلامی مسئلت داریم.

در پایان این پیام، نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه برای فرمانده هوانیروز ارتش، توفیق خدمت تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) و در ظل توجهات رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا را از درگاه خداوند متعال خواستار شده‌اند.