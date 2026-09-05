بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش شمار جان‌باختگان و مصدومان حادثه تصادف و انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان خبر داد و اظهار کرد: بر اثر این حادثه که به دنبال تصادف یک دستگاه تانکر حامل سوخت رخ داد، تاکنون ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و هفت نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی افزود: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و نیروهای امدادی و اورژانس در محل حادثه حضور دارند.

رئیس اورژانس و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مصدومان و ابعاد حادثه پس از بررسی‌های بیشتر اعلام خواهد شد.