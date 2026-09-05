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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵

شمار جان‌باختگان تصادف تانکر سوخت در محور سنندج- همدان به ۱۱ نفر رسید

شمار جان‌باختگان تصادف تانکر سوخت در محور سنندج- همدان به ۱۱ نفر رسید

سنندج- رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان از افزایش شمار جان‌باختگان حادثه تصادف و انفجار تانکر سوخت در محور سنندج- همدان به ۱۱ نفر و مصدومیت هفت نفر خبر داد.

بابک هدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از افزایش شمار جان‌باختگان و مصدومان حادثه تصادف و انفجار تانکر سوخت در محور سنندج ـ همدان خبر داد و اظهار کرد: بر اثر این حادثه که به دنبال تصادف یک دستگاه تانکر حامل سوخت رخ داد، تاکنون ۱۱ نفر جان خود را از دست داده و هفت نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی افزود: مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و نیروهای امدادی و اورژانس در محل حادثه حضور دارند.

رئیس اورژانس و فوریت‌های پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی محل همچنان ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مصدومان و ابعاد حادثه پس از بررسی‌های بیشتر اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6938357

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    نظرات

    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      2 0
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      خدا رحم کنه چه اتفاق ناگواری
    • IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
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      روح فوت شدگان شاد،شفای عاجل برای مصدومان و صبر برای بازماندگان.اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه آل محمد
    • IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
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      واقعا دردناکه

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