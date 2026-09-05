به گزارش خبرگزاری مهر، احمد واحدیان ابوترابی درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای خودروهای فاقد کارت سوخت شخصی اظهار کرد: با هدف کاهش زمان انتظار شهروندان و مدیریت ازدحام در جایگاه‌های سوخت، فعالیت شبانه‌روزی جایگاه‌های عرضه بنزین آزاد در مشهد در دستور کار قرار گرفت. بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این طرح از پنج جایگاه آغاز به ۱۵ جایگاه گسترش یافت.

سرپرست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی ادامه داد: همراهی شهروندان و توجه به اطلاعیه‌های رسمی، ارائه خدمات را منظم‌تر و از شکل‌گیری نگرانی‌های غیرضروری پیشگیری می‌کند. از مردم تقاضا داریم پیش از بازنشر مطالب منتشرشده در فضای مجازی، صحت آنها را از منابع رسمی بررسی کنند، زیرا برخی مطالب غیرواقعی یا تاییدنشده می‌تواند موجب ایجاد نگرانی و افزایش مراجعات غیرضروری به جایگاه‌ها شود.

وی اظهار کرد: شهروندان در صورت مواجهه با هرگونه تخلف با تلفن گویای ۰۹۶۲۷ و یا شماره تماس و پیامگیر ۰۵۱۳۷۶۳۶۰۷۶ بازرسی تماس حاصل کنند، این سامانه‌ها پاسخگوی شهروندان هستند.

واحدیان گفت: فراهم بودن کارت اضطراری در جایگاه‌های منتخب، برای پاسخگویی به شرایط ضروری است، با این حال همراه داشتن و استفاده از کارت سوخت شخصی همچنان مطمئن و سریع‌ترین روش سوخت‌گیری محسوب می‌شود.

سرپرست شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی با بیان اینکه هیچ‌گونه مشکلی در تامین و عرضه بنزین به دارندگان کارت سوخت شخصی وجود ندارد، افزود: برنامه‌ریزی‌های اجرایی استان با هدف مدیریت مصرف سوخت، تسهیل خدمت‌رسانی و کاهش زمان انتظار در جایگاه‌ها انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: کمیته پایش و بررسی مصرف سوخت خراسان رضوی به عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی زیر مجموعه کمیسیون انرژی استان، وظیفه بررسی مستمر وضعیت مصرف و عرضه فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین را بر عهده دارد.

آدرس ۱۵ جایگاه منتخب بنزین آزاد به صورت شبانه‌روزی در مشهد