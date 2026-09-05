پورذهبی: قدرت جامعه در گرو تقویت ایمان، علم و همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به ضرورت قوی شدن انسان و جامعه اظهار کرد: قدرت و توانمندی زمانی ارزشمند است که در مسیر درست و برای دفاع از خود، خانواده، جامعه و کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و سخنان امیرالمؤمنین(ع) افزود: انسان ضعیف نمی‌تواند در برابر ظلم و ستم ایستادگی کند و دستیابی به حق نیازمند تلاش، اراده و مجاهدت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان ایمان و اراده را از پایه‌های اصلی قدرت فردی دانست و گفت: تقویت ایمان از طریق عبادت، تهذیب اخلاق، تلاوت قرآن، مطالعه معارف دینی، زیارت و توسل امکان‌پذیر است و انسان با ایمان و اراده قوی می‌تواند در برابر دشواری‌ها ایستادگی کند.

علم و تعقل پایه‌های توانمندی انسان

پورذهبی با تأکید بر اهمیت سلامت جسم و ورزش، بیان کرد: جوانان باید برای حفظ نشاط و توانایی جسمی به تحرک و ورزش توجه داشته باشند و در کنار آن، کسب مهارت‌های مختلف را نیز جدی بگیرند.

وی علم را یکی دیگر از ارکان قدرت دانست و افزود: جامعه‌ای که از دانش و فناوری برخوردار نباشد، در برابر دیگران آسیب‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین باید جوانان و نوجوانان را به مطالعه، دانش‌اندوزی و کسب مهارت تشویق کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان تعقل و قدرت تشخیص را مکمل علم عنوان کرد و ادامه داد: داشتن اطلاعات بدون قدرت تحلیل کافی نیست و افراد نباید هر مطلبی را که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود، بدون بررسی بپذیرند.

وی همچنین بر مهارت‌آموزی در عرصه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: بسیاری از توانمندی‌های علمی و فنی کشور نتیجه دانش و مهارت جوانان همین سرزمین است و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته تقویت شود.

همدلی و تاب‌آوری پشتوانه جامعه قوی

پورذهبی با اشاره به مؤلفه‌های قدرت اجتماعی اظهار کرد: قدرت جامعه تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه امید، نشاط، همدلی، وحدت و تاب‌آوری مردم نیز بخش مهمی از قدرت اجتماعی را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: در شرایط دشوار باید به یکدیگر امید بدهیم و از ایجاد اختلاف و تلخ کردن فضای جامعه پرهیز کنیم. اگر مردم در برخی مسائل امکان حل مستقیم مشکلات را ندارند، دست‌کم باید در کنار یکدیگر بمانند و با حفظ وحدت از سختی‌ها عبور کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان قدرت علمی، اقتصادی و سیاسی را نیز از پشتوانه‌های جامعه دانست و خاطرنشان کرد: مشکلات و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی باید پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

پورذهبی در پایان با تأکید بر اهمیت مطالعه تاریخ اسلام و انقلاب، بر آشنایی نسل جوان با موضوعاتی همچون صلح امام حسن(ع) و ۱۷ شهریور تأکید کرد.