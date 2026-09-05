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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

پل «شهید ناصری» مشهد از امشب مسدود می شود

پل «شهید ناصری» مشهد از امشب مسدود می شود

مشهد- پل شهید ناصری مشهد به دلیل آغاز عملیات عمرانی و بهسازی، از امشب ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ به مدت یک هفته به روی خودروها مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز کنترل ترافیک با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال محدودیت ترافیکی در یکی از محورهای مواصلاتی اصلی شهر مشهد خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، پل شهید ناصری به دلیل آغاز عملیات عمرانی و بهسازی، از امشب مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ به مدت یک هفته به روی خودروها مسدود خواهد بود.

با توجه به این محدودیت، از تمامی رانندگان و شهروندان محترم تقاضا می‌شود جهت جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی، برای تردد در این محدوده از مسیرهای جایگزین شامل: «میدان جهاد، تقاطع شهدای ارتش و بلوار نماز» استفاده کنند.

از صبر و همکاری رانندگان عزیز در زمان اجرای این پروژه عمرانی قدردانی می‌شود.

کد مطلب 6938388

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