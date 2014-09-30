آزاده نامداری تهیهکننده «خانمی كه شما باشی» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تازهترین موضوعاتی که این برنامه به آنها میپردازد، اظهار کرد: شب گذشته دوشنبه 7 مهر میزبان خانم اسبقی از بانوان خیر و نیكوكار ایرانی بودیم که او سالها است از تعدادی كودک ناشنوا و نابینا در خانه خود نگهداری میكند. او با نوع ارتباط انساندوستانهای كه میان آنها ایجاد كرده، باعث شده دو نفر از این بچهها كه اكنون جوانانی شدهاند، با یكدیگر ازدواج كنند.
وی افزود: خانه دو طبقه او حوالی میدان فلسطین است و اینگونه نیست که مثل برخی از خیرین صرفا هزینه زندگی این کودکان را تقبل کند و کاری به آنها نداشته باشد. بلکه این کودکان در طبقه اول خانه او زندگی میکنند و اسبقی و دخترانش در طبقه دوم ساکن هستند.
نامداری ادامه داد: از امشب به دلیل نزدیک شدن به هفته نیروی انتظامی، از زاویه متفاوتی به این هفته نگاه کردهایم و درباره زنهایی مستند ساختیم که همسرانشان را که در نیروی انتظامی بودند، در درگیریهای خیلی عجیبی از دست دادهاند.
نویسنده و راوی «خانمی که شما باشی» تصریح کرد: اکثر این زنها به این نکته اشاره میکردند که همسرشان هیچوقت در عید نوروز کنار آنها نبوده است به ویژه مأموران راهنمایی و رانندگی که به علت تعدد سفر در این ایام، همواره باید در مأموریت کاری به سر ببرند.
وی با بیان اینکه برخی از همسران این زنان در درگیری با اراذل و اوباش به شهادت رسیدهاند، یادآور شد: یکی از این زنان که ساکن منطقهای جنوبی در تهران است، هفت ماه از ازدواجش میگذشته و چهار و نیم ماهه باردار بوده که شوهرش در درگیری با اراذل اوباش مست جان خود را از دست میدهد.
نامداری افزود: زن دیگری داریم که همسر او در راهنمایی و رانندگی کار میکرده و وقتی به فردی برگه جریمهاش را میدهد آن فرد اسلحه درآورده و او را میکشد! در حالی که شاید اصلا در تصور ما نگنجد که چنین خطراتی در معرض جان پلیسها قرار دارد و واقعیت بسیار متفاوتتر از تصورات ما است.
این مجری تلویزیون در پایان اعلام کرد: از امشب به مدت یک هفته به بانوانی که از آنها نام بردم میپردازیم و روایتگر زندگی آنها هستیم.
«خانمی که شما باشی» از شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 به مدت 30 دقیقه از شبکه دو پخش میشود. این برنامه در آخرین قسمتهای خود میزبان عذرا وکیلی گوینده رادیو، خديجه شريفی كوتاه قدترين دختر ايرانی، نادیا مفتونی همسر جانباز حسین نوری و... بوده است.
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