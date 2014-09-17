سراغ زنانی رفتیم که باید به احترامشان ایستاد/ بانوانی شبیه «دا»

آزاده نامداری مجری و تهیهکننده تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سری جدید «خانومی که شما باشی» اظهار کرد: در سری جدید این برنامه سراغ زنانی رفتهایم که همسر، فرزند یا دیگر اعضای خانوادهشان را در اثر شهادت، اسارت یا جانبازی از دست دادهاند و داستانهای عجیبی دارند.
وی افزود: از میان 15 بانویی که در این برنامه به آنها پرداختهایم، زنی چهار نفر از اعضای خانوادهاش را از دست داده، هر سه فرزند دیگری شهید شدهاند، زنی هست که پنج سال فرزندش را ندیده بوده یا بانویی که از جانباز 90 درصد مواظبت میکند.
نامداری ادامه داد: زنی خیّر و خانمی که جزو اولین شهرداران زن به حساب میآید نیز در این سری هستند. بانوی دیگری هم که در سری قبل به او اشاره شده بود و اینجا به خوبی به او پرداختهایم؛ کوتاهترین زن ایرانی است.
این مجری با بیان اینکه داستان زندگی این زنها اکثرا چیزی شبیه زندگینامه کتاب «دا» است، تصریح کرد: از زنهایی در «خانومی که شما باشی» صحبت به میان میآید که باید به احترامشان ایستاد. زنهایی که شوهرشان آنقدر برایشان مهم بوده که در زندگی آنها گم شدهاند؛ در زندگی یک جانباز 90 درصد، مردی که 30 سال در کما بوده و...
وی یادآور شد: ما تلاش کردیم اینگونه نباشد و آنها را پیدا کنیم. خواستیم نگذاریم این زنها در بزرگی اسم شوهرانشان گم شوند. میخواستیم پیدایشان کنیم و نشان دهیم آنها چه زندگی سختی داشتند و چطور سالها این زندگی را حفظ کردند.
نامداری همچنین از پخش آنونسهای این برنامه در شبکه دو خبر داد و به عنوان جملات پایانی متن آنونس را خواند: مستندی درباره زن، زنی که ایستاده، مقاومت کرده و جنگیده، برای همسرش و کودکش همیشه لطیف و مهربان است... خانومی که شما باشی... 29 شهریور تا 16 مهر.
آزاده نامداری نویسنده، راوی و تهیه کننده، میلاد مهدوی کارگردان و سیداحمد قمصری مدیر تولید «خانومی که شما باشی» تولید شبکه دو سیما هستند.
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