محمد رضا بایرامی نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تولید بازینامه با اقتباس از آثار ادبی درحاشیه چهارمین جشنواره بازیهای رایانهای تهران گفت: حتی اگر گیمهای خوب و با کیفیتی هم با داستانهای ایرانی تولید شود، چون تیراژ پایین است بازیها با شکست روبرو خواهند شد. ولی درصورتی که با تیراژی بالا توزیع شوند به طور قطع این ظرفیت وجود دارد که داستانهای شاهنامه و بسیاری از متون کهن ما به شکل بازیهای رایانهای عرضه شوند.
نویسنده «کوه مرا صدا زد» تاکید کرد: بومیسازی بازیهای رایانهای ایرانی به طور حتم به نفع ادبیات کهن ما نیز خواهد بود. ساخت این بازیها باعث میشود، قشر کودک و نوجوان با ادبیات بومی و گذشته ایران زمین آشنا شوند و باعث انتقال و پیوند فرهنگ به آیندگان میشود.
بایرامی درباره تولید بازیهای رایانهای در حوزه دفاع مقدس و تاریخ معاصر نیز گفت: حساسیت تولید بازی در این حوزهها زیاد است و نمیتوان خیلی انتظار داشت که مخاطب اطلاعات کافی بگیرد و با این حوزه آشنا شود. ولی اگر جنبههای دراماتیک این ژانر را در نظر بگیریم و بازی جذابی طراحی کنیم به حتم در این حیطه نیز میتوان انتظار انجام کارهای خوبی تولید کرد.
نویسنده «قصههای ساوالان» با اشاره به هزینه بالای تولید بازی رایانهای تصریح کرد: گاهی هزینه تولید یک بازی خوب و با کیفیت از هزینه تولید یک فیلم سینمایی هم بیشتر میشود و برای همین باید تیراژ بالا باشد تا برای تولید انگیزه ایجاد شود. بازیهای داخلی تیراژی پایین دارند و این درحالیست که بازیهای کشورهای غربی برای کودکان و نوجوانان ما بدآموزی نیز به همراه دارند. خشونت در این بازیها زیاد است و نه تنها در ارتقای فرهنگ کودکان ما نقشی ایفا نمیکنند بلکه آرامش کودک و نوجوان ما را میگیرند و خشن و عصبیشان هم میکنند.
نویسنده «افسانه اژدها و آب» با اشاره به تاثیر مثبت حمایت نهادهای متولی از تولیدکنندگان بازیهای رایانهای اضافه کرد: حمایت ارگانهای مرتبط از تولید، باعث خلق یک بازی خوب میشود و اگر یک بازی با کیفیت و با توجه به استانداردهای بینالمللی تولید شود فضا برای تولید بازیهای بیشتر باز میشود.
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