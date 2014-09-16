به گزارش خبرگزاری مهر،49 شرکت کننده مستقل و 21شرکت بازی ساز متقاضیان حضور در چهارمین جشنواره بازی های رایانه ای تهران بود که از این تعداد 19بازی، مستقل و 39 بازی متعلق به شرکت های بازی ساز است.

بر اساس این گزارش، یازده بازینامه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که از این تعداد4 بازینامه مستقل و 7بازینامه متعلق به شرکت های بازی ساز است.

بازی هایPC 47 مورد ، IOS و ANDROID 42 مورد به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

هیات انتخاب آثار چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران روز دوشنبه 17 شهریور در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گردهم آمدند و بازی های دریافتی را از نظر کنترل شاخص کیفی بازی ها و حداقل استاندارد بازی مورد بررسی قرار دادند.

بازی‌ها پس از کنترل کمینه کیفی بازی اکشن 13مورد، بازی ماجرایی 3مورد، بازی استراتژی و مدیریتی12مورد، بازی ماجرایی - اکشن 4 مورد، بازی سکوبازی 7 مورد، بازی ورزشی 4 مورد و بازی ساده 46 مورد بررسی و ژانربندی شدند.

بر این اساس، زمان ارسال آثار به جشنواره چهارم تا 15شهریور بوده و تنها بازی‌های شناختی تا26 شهریور فرصت دارند تا آثار خود را به دبیر خانه این جشنواره ارسال کنند.

جشنواره چهارم بازی‌های رایانه‌ای تهران در قالب بخش‌های اصلی، فرعی و انتخاب بازی سال، مهرماه سال‌جاری برگزار می‌شود.