۱۳۰۰ مداح در خراسان شمالی کارت مداحی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی مفیدی صبح پنج شنبه در جلسه تشکل های دینی خراسان شمالی با اشاره به این که هزار و ۳۵۰ نفر از مداحان و شعرای آیینی شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی در سامانه مداحان و شعرای آیینی استان ثبت نام کرده اند، اضافه کرد: برای این افراد کارت های موقت و دائمی صادر شده است.

وی اظهار داشت: از این تعداد ۴۵۰ مداح و ذاکر و شاعر آیینی خواهر و برادر در شهرستان بجنورد ثبت نام کرده و کارت دریافت کردند.

حجت الاسلام مفیدی افزود: در سومین دوره انتخابات کانون مداحان و شعرای آیینی خراسان شمالی که اوایل ماه جاری به صورت همزمان در ۹ شهر استان برگزار شد، ۵۲ درصد از این مداحان و شعرای آیینی شرکت کرده بودند.

رئیس تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی اظهار داشت: با ساماندهی مداحان و شاعران آیینی در استان خراسان شمالی، در این دروه از انتخابات مشارکت مناسبی از مداحان ثبت شد.

وی افزود: با جمع بندی نتایج انتخابات مقدمات تشکیل هیئت ریئسه فراهم شده و ترکیب هیئت ریئسه کانون مداحان شهرستان ها در بهمن ماه مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در حال حاضر در این استان هزار و ۶۶ هیأت مذهبی وجود دارد که از این تعداد ۸۶۶ هیأت ثبت شده و ۲۰۰ هیأت به صورت ثبت نشده فعالیت می کنند.

از تعداد کل هیئات موجود در خراسان شمالی ۸۰۴ هیأت مختص برادران و ۲۶۲ هیأت نیز به صورت اختصاصی برای خواهران فعالیت می کنند و همچنین از تعداد هزار و ۶۶ هیأت مذهبی موجود در خراسان شمالی ۶۰۸ هیأت در مناطق شهری و ۴۵۸ هیأت نیز در روستاها فعال هستند.