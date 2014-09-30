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۸ مهر ۱۳۹۳، ۱۴:۵۴

تداوم عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها در حمص و درعا

تداوم عملیات ارتش سوریه علیه تروریست ها در حمص و درعا

ارتش سوریه در مناطق مختلف حومه درعا، حمص، ادلب و حومه دمشق مراکز وابسته به گروههای مسلح را هدف قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، یک منبع نظامی سوری اعلام کرد: ارتش سوریه طی عملیاتی در روستاهای الشنداخیه، جباب حمد، ضبعه الملیحه و ام الریش در حومه شرقی حمص تعدادی از تروریستها را به هلاکت رساندند و برخی دیگر را زخمی کردند.

این منبع بیان کرد: ارتش سوریه مانع از نفوذ تروریستها به البرغوثیه در حومه شرقی حمص شد و تعدادی از آنها را به هلاکت رساند و برخی دیگر را زخمی کرد.

به گفته این منابع ارتش سوریه در جاده حمص و روستای الزمیمیر در الرستن نیز عملیاتی علیه گروههای مسلح انجام داد و تعدادی از آنها را به هلاکت رساند. در حومه ادلب نیز ارتش سوریه مراکز وابسته به تروریستها را هدف قرار داد و تعدادی از ادوات آنها را منهدم کرد.

در مناطق خراب الشحم، جاده داعل-طفس و عتمان-طفس در حومه درعا نیز ارتش سورهی علیه تروریستهایی عملیات انجام داد. در مناطق نوی، انخل و برخی دیگر مناطق استان درعا ارتش سوریه طی عملیات هایی علیه گروههای مسلح تعداد زیادی از تروریستها را به هلاکت رساند و تعدادی دیگر را زخمی کرد.

در حومه القنیطره نیز ارتش سوریه در روستاهای مسحره، الرویحینه، کفرناسج، طرنجه، و الصمدانیه مراکز وابسته به گروههای مسلح را هدف قرار داد.

ارتش سوریه در حومه دمشق نیز عملیات هایی علیه گروههای مسلح انجام داد.

کد مطلب 2381084

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