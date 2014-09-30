برگزاری همایش ریشه ها و پیوندها در صنایع دستی / مشکلات پیوندهای مشترک در هنر و معماری شرق

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش عبدالمجید شریف زاده مدیرکل دفتر توسعه و ترویج با اشاره به ویژگی های شهودی هنر شرق گفت: همه هنرمندان عارف و عارفان با ضبط حواس جسمانی و معنوی، خویش را از همه خواهش ها تهی کرده و این با شکوه ترین صورت بی خواهشی است. در هنر شرقی همه خواستن ها برای رسیدن به معبود حقیقی است آنگاه است که در اثر هنری شعور فردی از بین می رود و انکشاف حاصل می آید و هنرمند در اثرش غرق می شود.

مدیرکل دفتر توسعه و ترویج همچنین ادامه داد: چنین است که نمادها شکل می گیرند. نمادهایی که در طی سده ها و هزاره ها به دست آمده و در تفکرات و رویاهای نژادهای مختلف جا گرفته اند و به اشتراک گذاشته می شوند و انسان را به گستره تفکر بدون گفتار رهنمون می شود و به قول اقبال لاهوری انسان شرقی باید از باید از خود آگاهی شروع کند. برای بازگشت به فرهنگ و هنر شرقی باید ریشه هاو پیوند ها را بشناسیم و بتوانیم به کمک هم در اعتلای فرهنگ خودمان در جهان کوشش کنیم .

در ادامه این برنامه ساجده حیدر استاد دانشگاه کراچی پاکستان و عضو بنیاد تاریخ و هنر معماری این کشور به سخنرانی پرداخت. وی در خصوص اهمیت وجود سازمانی نظیر میراث فرهنگی در ایران افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نهاد مهمی است که تاریخچه ای عالی دارد و حضور آن موجب فرصت سازیهای زیادی برای فرهنگ و هنر ایران خواهد شد.

وی در خصوص موضوع این کنفرانس نیز افزود: در ارتباط با پیوندهای مشترک در هنر و معماری شرق به ویژه در هند و پاکستان و ایران مشکلات زیادی داریم که تقریباً به دست فراموشی سپرده شده است. زمانی در پاکستان زبان رسمی فارسی بود. افراد بزرگی مانند اقبال لاهوری در گذشته کشورها را بهم نزدیک کردند و الان نوبت ماست که این فرهنگ ها را بهم نزدیک کنیم و به هدف مشترک برسیم.

این استاد دانشگاه در خصوص تاثیر صنایع دستی بر بهبود معیشت جوامع گفت : موضوع درباره معیشت و زندگی از طریق صنایع دستی است و جوامع مختلف باید برای توسعه صنایع دستی تلاش کنند. برای اینکار ما در پاکستان سازمان THAAP را تاسیس و هر ساله کنفرانس های تخصصی برگزار می کنیم. پژوهشگران از همه جای دنیا به این کنفرانس ها می آیند و در پاکستان سازمان های مختلف از جمله آموزش و پرورش تا صنایع دستی در برگزاری این رویداد همکاری می کنند.

همچنین در این همایش صبا سمیع از پاکستان با موضوع تجربه احیاء صنایع دستی جنوب پنجاب، دکتر نورجان بیلگرامی از با موضوع تداوم صنایع دستی در طراحی معاصر ، علی کلانی مدرس دانشگاه هنر با موضوع طراحی نو در احیاء صنایع دستی به سخنرانی پرداختند .

در این همایش یک روزه دو تن از هنرمندان ایرانی به نام بهزاد اژدری و افسانه مدیرامانی که در سال 2014 مهر اصالت از شورای جهانی صنایع دستی دریافت کردند، مورد تجلیل قرار گرفت و از نمایشگاه آثار هنرمندان استان تهران دارای نشان ملی صنایع دستی و مهر اصالت یونسکو بازدید شد.