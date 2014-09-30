رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان در آستانه دیدار با پرسپولیس تهران و وضعیت بازیکنان این تیم اصفهانی اظهار داشت: ما در حال حاضر شرایط خوبی داریم زیرا تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتهایم و همه برای دیدار با پرسپولیس تهران آماده هستیم.
وی افزود: ما در بازی گذشته که یک مسابقه سخت برای ما به شمار میرفت، یک امتیاز گرفتیم که اگرچه روی اشتباه خودمان این اتفاق صورت گرفت اما کسب یک امتیاز از تبریز برای ما راضی کننده بود.
سرپرست سپاهان با اشاره به شرایط بازیکنان تیمش در این بازی گفت: برای این بازی مصدوم نداریم و مصدومیت جزئی محرم نیز در حال بهبود بوده و محرم به احتمال فراوان به این بازی میرسد.
وی با اشاره به مشکل علی حمودی و مسئله سربازی این بازیکن ادامه داد: علی حمودی در بازی گذشته نیز برای سپاهان بازی نکرد و او در دیدار مقابل پرسپولیس نیز برای ما بازی نمیکند.
خوروش با بیان اینکه این بازی تفاوتی با سایر بازیهای سپاهان ندارد، خاطرنشان کرد: بازی سپاهان مقابل پرسپولیس از حساسیت چندانی برای ما برخوردار نیست زیرا این بازی هم مثل بقیه بازیهای لیگ برتر بوده و فرقی برای ما ندارد زیرا این مسابقه نیز مثل بقیه بازیها، سه امتیاز برای ما به دنبال دارد.
وی پیرامون باز شدن دوباره بحث آبهای آلوده در دیدار تاریخی سپاهان و پرسپولیس و مصاحبههایی که در آن عنوان میشد این مشکل در مشکلات پرسپولیس گم شد، ادامه داد: به هر حال برخی به دنبال آن هستند که در آستانه دیدار سپاهان و پرسپولیس برای تیم سپاهان حاشیه درست کنند و بحث آبهای آلوده نیز یکی از حاشیهها است که ما وارد آن نمیشویم.
سرپرست سپاهان با انتقاد از مطرح شدن بحثهایی درباره بخشش پیام صادقیان و حسین ماهینی اظهار داشت: به نظر من صادقیان باید شش ماه محروم میشد اما بر اساس اعلام مسئولان سه ماه محروم شد و پس از گذشت مدتی، یک ماه از آن کم شد و باید بگویم شاید اگر یک ماه دیگر هم بگذرد، از او تجلیل میکنند!
وی ادامه داد: ما باید میلیونها تومان هزینه کنیم تا یک هوادار به جمع هواداران خود بیافزاییم اما اگر این دو بازیکن ببخشند، به طول اتوماتیک، میلیونها، هوادار به هواداران سپاهان افزوده میشود.
خوروش پیرامون انتقاداتی که در واکنش به نتایج اخیر باشگاه اصفهانی مطرح میشود، اضافه کرد: مشکلی وجود ندارد و شرایط ما طبیعی است؛ ما یک نیمفصل عقب بودیم و به قهرمانی رسیدهایم بنابراین زمانی باید نگران باشیم که تیم ما بد بازی کند اما در دو بازی گذشته گل بخودی و شرایط بدی داشتیم و به جز بازی نفت، بقیه بازیها مسلط بودهایم و دلیل عدم نتیجهگیری ما چیز دیگری است.
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