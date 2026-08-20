لهونی: حمایت از ورزشکاران کردستان نیازمند پشتیبانی وزارت ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری و شورای عالی ورزش استان کردستان که با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در سنندج برگزار شد، ورزش را یکی از مؤثرترین عوامل در تقویت سرمایه اجتماعی دانست و اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور، توجه به ورزش و جوانان اهمیت دوچندانی دارد.

وی با اشاره به هدف از برگزاری این نشست افزود: با توجه به اهمیت حوزه ورزش و مطالبات جامعه ورزشی استان، تلاش شد خارج از برنامه‌های هفته دولت میزبان وزیر ورزش و جوانان باشیم تا مسائل و دغدغه‌های ورزشکاران و فعالان این حوزه به صورت مستقیم مطرح و پیگیری شود.

ظرفیت مالیاتی ورزش کردستان نیازمند بازنگری است

استاندار کردستان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی ایجادشده برای حمایت از ورزش گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه ظرفیت‌هایی برای استفاده از منابع مالیاتی در حوزه ورزش پیش‌بینی شده است، اما یک درصد مالیات در استان‌هایی با درآمدهای بالاتر رقم قابل توجهی ایجاد می‌کند، در حالی که همین میزان در کردستان پاسخگوی نیازهای ورزش استان نیست.

لهونی تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی و ظرفیت درآمدی کردستان، لازم است سازوکار حمایت مالی از ورزش استان به گونه‌ای باشد که امکان تأمین منابع بیشتری برای توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران فراهم شود.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های ورزشی استان اظهار کرد: ۳۷ پروژه نیمه‌تمام ورزشی در کردستان وجود دارد که برای تکمیل آنها به حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

استاندار کردستان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مولدسازی را یکی از راهکارهای تأمین منابع برای تکمیل پروژه‌های ورزشی عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع دولتی، باید از ظرفیت سرمایه‌گذاران و دارایی‌های موجود برای تکمیل زیرساخت‌های ورزشی استفاده کرد.

ضرورت حمایت از استعدادهای ورزشی کردستان

لهونی با تأکید بر ضرورت توجه به ورزشکاران مستعد استان گفت: در انتخاب ورزشکاران کردستان برای تیم‌های ملی نیز نیازمند توجه بیشتری هستیم چراکه استان از استعدادهای فراوانی برخوردار است و این ظرفیت انسانی باید بیش از گذشته دیده شود.

وی افزود: فدراسیون‌های ورزشی باید همکاری بیشتری با ورزشکاران کردستانی داشته باشند تا استعدادهای استان بتوانند فرصت حضور در اردوها و تیم‌های ملی و رقابت‌های مهم ورزشی را پیدا کنند.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: توسعه ورزش تنها به ساخت سالن و زمین ورزشی محدود نمی‌شود و حمایت از ورزشکار، مربی و استعدادهای جوان نیز باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها دنبال شود.

توسعه کردستان نیازمند نگاه بلندمدت است

لهونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه مشکلات توسعه‌ای کردستان اظهار کرد: استان سال‌ها درگیر تبعات جنگ تحمیلی بود و شرایط جنگی امکان سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های استان را فراهم نکرد.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، انباشت مطالبات توسعه‌ای کردستان مربوط به یک دوره کوتاه نیست و برای جبران این عقب‌ماندگی‌ها باید برنامه‌های بلندمدت و پایدار در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کردستان بیکاری جوانان را یکی از مهم‌ترین چالش‌های استان عنوان کرد و گفت: کردستان جوانان توانمند و تحصیلکرده بسیاری دارد که باید با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، فرصت اشتغال برای آنان ایجاد شود.

لهونی با بیان اینکه محدودیت منابع مالی در سطح کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات تنها با اعتبارات دولتی حل شود و باید از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برای پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای استفاده کرد.

تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و حمل‌ونقل

وی با اشاره به طرح‌های مهم توسعه‌ای استان گفت: در سفر رئیس‌جمهور به کردستان، طرح‌های مختلفی در حوزه گردشگری و زیرساخت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و برای برخی از این پروژه‌ها اعتبارات قابل توجهی اختصاص یافت.

استاندار کردستان همچنین به طرح بندر خشک و لجستیک اشاره کرد و افزود: موقعیت جغرافیایی استان و نزدیکی به مرزهای زمینی، ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت و حمل‌ونقل ایجاد کرده است که باید از آن به شکل مطلوب استفاده شود.

لهونی توسعه راه‌ها را یکی دیگر از نیازهای اساسی کردستان دانست و گفت: استان از چند دهه گذشته در حوزه راه با مشکلاتی مواجه بوده و همچنان فاصله‌هایی با میانگین کشوری دارد، اما در سال‌های اخیر اعتبارات مناسبی برای توسعه راه‌ها و به‌ویژه کریدور شمال‌غرب اختصاص یافته است.

وی این اقدامات را نشانه توجه دولت به توسعه زیرساخت‌های کردستان دانست و افزود: تکمیل مسیرهای ارتباطی می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و مرزی استان را فراهم کند.

آبرسانی بانه نمونه‌ای از اجرای طرح‌های فوری

استاندار کردستان در ادامه به اجرای پروژه آبرسانی اضطراری بانه اشاره کرد و گفت: این پروژه در مدت چهار ماه و نیم از مرحله آغاز عملیات تا بهره‌برداری به سرانجام رسید و برای اجرای آن ۲۳ کیلومتر خط انتقال احداث شد.

لهونی اعتبار اجرای این پروژه را حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اجرای چنین طرح‌هایی نشان می‌دهد با مدیریت مناسب، هماهنگی دستگاه‌ها و تأمین به‌موقع منابع می‌توان پروژه‌های مهم را در مدت زمان کوتاه به نتیجه رساند.

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی استان و پایین‌تر بودن درآمد سرانه کردستان نسبت به میانگین کشور، باید مسیر توسعه استان با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه بلندمدت دنبال شود.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: اقدامات کوتاه‌مدت به تنهایی پاسخگوی نیازهای توسعه‌ای استان نیست و باید با همراهی نمایندگان مردم در مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی، زمینه افزایش اعتبارات و توجه بیشتر به کردستان در بودجه سال ۱۴۰۵ فراهم شود.