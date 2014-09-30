علی سرتیپی درباره تصمیم این موسسه برای کنار کشیدن دفتر فیلمیران از پخش فیلم «عصبانی نیستم» به خبرنگار مهر گفت: این یک تصمیم تازه نبوده و ما خیلی وقت است که از پخش این فیلم سینمایی کنار کشیدیم. از چند ماه پیش به تهیه کننده و کارگردان این فیلم گفتیم که ما به دلیل حجم زیاد فیلم هایی که در نوبت پخش داریم نمی توانیم پخش این فیلم را عهده دار شویم.

وی ادامه داد: پیش از این قانونی گذاشتند که هر دفتر پخش، فقط می‌تواند پخش هشت فیلم را بر عهده بگیرد و ما هم در دفتر فیلمیران، قرارداد هشت فیلم را ثبت کرده بودیم و بر اساس قانون نمی‌توانستیم پخش «عصبانی نیستم» را انجام دهیم.



وی در پاسخ به این که چرا این فیلم را از بین دیگر فیلم ها کنار گذاشتید؟ عنوان کرد: بحث سر این حرف ها نیست و ما خیلی قبل تر از این حرف و حدیث ها از پخش این فیلم کناره گیری کردیم و چاره ای هم نداشتیم چون قرارداد بقیه فیلم ها ثبت شده بود و «عصبانی نیستم» فیلمی بود که هنوز به اکران نرسیده بود.



فیلم «عصبانی نیستم» از جمله آثاری است که منتقدان و نمایندگان مجلس به دلیل سوژه آن که به اتفاقات سال 88 می‌پردازد با اکران آن موافق نیستند. این فیلم در سی و دومین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و همان زمان هم منتقدان با حضورش در جشنواره مخالف بودند و در نهایت هنگام اهدای جوایز جشنواره نیز حاشیه‌هایی پیرامون این مساله ایجاد شد. داوران جشنواره در گفتگوهایی اشاره کردند که انتخاب آنها در چند بخش «عصبانی نیستم» بوده است ولی در نهایت رضا درمیشیان خودش با نگارش نامه‌ای به دبیر جشنواره از بخش مسابقه انصراف داد.

«عصبانی نیستم» دومین فیلم بلند سینمایی رضا درمیشیان است که فیلم اول وی به نام «بغض» در دوره سی ام جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کرد و توانست کاندید نقش اول زن شود و سپس در بیش از پانزده فستیوال جهانی به نمایش درآمد.

باران کوثری بازیگر نقش اصلی زن این فیلم در آن زمان بعد از 2 سال ممنوع الکاری به سینما بازگشته بود. باران کوثری بازیگر فیلم «بغض» نیز بود.

«عصبانی نیستم» داستان نوید دانشجوی ستاره دار و اخراجی است که برای فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی در رویارویی با بی اخلاقی های جامعه با خود تمرین می کند تا عصبانی نباشد و در تلاش است تا دختر مورد علاقه اش ستاره را از دست ندهد...

این فیلم بعد از «خواب زده‌ها» به کارگردانی فریدون جیرانی در گروه سینمایی آفریقا اکران می‌شود.



